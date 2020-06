Pelea tuitera entre un diputado nacional y una infectóloga mendocina

Un nuevo intercambio de opiniones se dio en la red social Twitter a causa de cuestiones que tienen que ver con la pandemia. Esta vez fue el turno del siempre polémico Fernando Iglesias, diputado nacional por Juntos por el Cambio, con la infectóloga mendocina Andrea Vila. ¿El motivo? El uso del barbijo.

El diputado, visiblemente molesto con la realización de sesiones virtuales en el Congreso Nacional, y con la ironía que lo caracteriza, escribió esta tarde el siguiente mensaje: "Último día del #MassaPalloozza. Basta de sesiones virtuales. La democracia no se suspende en cuarentena. Exigimos sesiones presenciales. El Congreso es esencial".

Al mensaje, le adjuntó una selfie en su banca, con el barbijo tapándole solo la boca.

Por ello, la infectóloga mendocina reaccionó y le contestó: "Claro. Eso sería posible si por ejemplo usaran el barbijo en forma apropiada. Por encima de la nariz. Hasta que la gente no sepa eso, todo es imposible. Lo esencial es informarse de cosas BÁSICAS".

Claro. Eso sería posible si por ejemplo usaran el barbijo en forma apropiada. Por encima de la nariz. Hasta que la gente no sepa eso, todo es imposible. Lo esencial es informarse de cosas BÁSICAS . — Andrea Vila (@dravila_andrea) June 25, 2020

El diputado no se quedó callado y le respondió que en el Congreso está permitido no usarlo. "La indicación que tenemos del servicio médico es que en nuestras bancas no hace falta usar barbijo. Yo me lo pongo igual en la boca. Le molesta? Infórmese usted antes de dar consejos", comentó Iglesias.

La indicación que tenemos del servicio médico es que en nuestras bancas no hace falta usar barbijo. Yo me lo pongo igual en la boca. Le molesta? Infórmese usted antes de dar consejos. https://t.co/6EZ8kQ9nHH — Fernando A. Iglesias (@FerIglesias) June 25, 2020

Muchos usuarios de Twitter se "engancharon" en la discusión y a varios de ellos la médica le respondió. Aunque con Iglesias, todo quedó ahí.

"Aunque no lo creas hay gente que no politiza todo. Soy medica infectóloga. No me interesa la política. Me preocupa mucho que a esta altura no esté claro el uso apropiado de barbijo. Las personas representativas como legisladores son ejemplo y sus imágenes educan o viceversa", dijo la médica del Hospital Italiano en una de sus respuestas.