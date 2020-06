Arturo Lafalla: "Suarez tiene que exigirle al Gobierno Nacional que nos saque de la crisis"

Esta semana el programa "No tan millennials" de MDZ Radio, encaró un ciclo de entrevistas a ex gobernadores de Mendoza. La intención de este ciclo es conocer la opinión de quienes ya tuvieron la oportunidad de llevar adelante las políticas que determinan el futuro de los mendocinos. En este caso Arturo Lafalla, un político argentino del Partido Justicialista que fue gobernador durante el fin del mandato de Menem.

La vocación por lo público no se pierde nunca. Con menos responsabilidades, pero me mantengo con la misma pasión por lo público que antes

¿Cómo lo ve a Suarez?

Hay que tener muy en cuenta lo de la pandemia. Si bien el sabía como recibía la Provincia, de ninguna manera se podía prever gobernar a Mendoza en una pandemia. Hay que tener una mayor consideración para con él, y tanto los funcionarios, periodistas y ciudadanos tendrían que tener un apoyo y una consideración especial.

¿Cómo era el contexto en el que usted asumió en comparación con el de Suarez?

A mí me tocó el fin de un ciclo que tuvo un periodo exitoso. Entre el 90 y el 2000, los 10 años que gobernó Menem tuvo un primer ciclo de resultados auspiciosos. En la primera mitad, la pobreza bajó al 24%. Cuando yo me fui estaba en el 27%, íbamos camino a la crisis del 2000 que terminó con el 50% de pobreza. Son muy valiosos esos datos para medir los fracasos de los gobiernos.

Tuve muchas diferencias con Menem. En mi gobierno demandamos a la Nación. Este dinero que se está reclamando para Portezuelo del Viento, se inició judicialmente en mi Gobierno

¿Siempre complica aún más las cosas a Mendoza cuando gobierna el país el peronismo, no?

El gobernador tiene que ser más mendocino que del partido. Esto no significa renunciar a lo que uno cree sino que intereses se ponen primero. Una tarea importante de un gobernador, y no digo que yo lo haya hecho bien, es sentarse con poder frente al Gobierno nacional para discutir los temas centrales. Si no al Gobernador de la provincia le quedan pocos resortes cuando el tsunami se produce. Una de las cosas que tiene que hacer Suarez es sentarse a discutir las políticas nacionales con Alberto, hay que exigirle al Gobierno Nacional que nos saque de la crisis y que nos saque de la crisis inflacionaria sobre todo.

Creo que Suarez ha estado a la altura de las circunstancias

¿Cómo ve la situación actual del peronismo en Mendoza?

Yo creo que el peronismo en Mendoza hoy está bastante disperso. Esto es una primera autocrítica de algo que no le hace bien al peronismo ni a la Provincia. El que gobierna necesita una oposición ordenada, es útil a la democracia. Sería bueno que el PJ saliera de esta debilidad importante.

Jaque y Pérez desperdiciaron oportunidades. La respuesta la da la ciudadanía en las urnas.

El presidente se equivocó, la Nación le debe a Mendoza. Tenía razón Suarez al exigir el cumplimento del convenio

¿Cómo salir adelante con todas las dificultades que tiene Mendoza, sin auxilio de la Nación, caída de la recaudación, sin Vaca Muerta, sin minería, etc?

Siempre hay salida, uno puede mirar la historia y ver cómo se salió. Ningún país vecino está en default y para colmo tienen una inflación anual muy pequeña. Esta situación en la que estamos la gestamos nosotros y se le suma una pandemia. Va a ser doloroso, las consecuencias serán durísimas, pero hay que tener optimismo, vamos a salir. Yo sugiero, sin subirme al atril, tres caminos:

Hay que revisar el funcionamiento del estado mendocino. Tenemos un grado de ineficiencia muy alto generado en todos los gobiernos como capas. Es una tarea importante e inmediata, liderada por el gobernador. Tenemos la oportunidad de hacerlo ahora. Tenemos un problema con el agua. Tenemos que hacer un plan que cambie todo el sistema de distribución del agua de Mendoza. Seguramente habrá créditos internacionales para eso y activaría el trabajo y la mano de obra. Más que diques creo que hay que hacer una nueva red de distribución, desperdiciamos más del 50% del agua. Hay que pensar por fuera de la utilización con fines agrícolas. Tenemos que hacer un esfuerzo muy grande por exportar lo que exportamos. Con el gobernador a la cabeza, exigiéndole al Gobierno Nacional las medidas necesarias para facilitar nuestra exportación. Eso es el mejor dinero que entra a la provincia. Turismo, vitivinicultura, metalmecánica y fundamentalmente los TIC. Mendoza tiene recursos humanos para eso y son dólares que entran.

Escuchá la entrevista completa haciendo click aquí.