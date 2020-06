Los 8 casos que inquietan y los 300 test negativos que generan calma

En el análisis del impacto de la pandemia de coronavirus en Mendoza hay algunos datos que generan algún optimismo, otros que son difíciles de explicar y también otros inquietantes. Aún aparecen casos diagnosticados en que son parte de la cadena de contagios de los brotes generados en los últimos días, como el de Maipú y el Carrodilla. Los brotes se esparcen en zonas controladas, pero lo que no tiene explicación es dónde comenzó. Esa es la principal incertidumbre que hay en el análisis epidemiológico que se sigue en la provincia.

En total hay 8 casos cuyo contagio no tiene origen determinado y es el dato que más inquieta. Sin embargo, en el mismo plano hay otro dato que alivia, al menos por ahora: se hicieron más de 300 test rápidos en las zonas de los brotes y todos dieron negativos. Se trata de testeos que buscan anticuerpos, es decir que se hacen para hallar personas que hayan tenido Covid-19, que se hayan curado y que por lo tanto su organismo haya desarrollado protección.

Ese proceso no es del todo confiable porque para ser "detectables" las personas deben haber pasado todo el proceso de la enfermedad. Pero sí es un indicador que toman en el Gobierno para considerar que por ahora no hay transmisión comunitaria. "No se espera que haya cientos de casos positivos con esos testeos, pero al menos debería haber algún positivo. Todos han dado negativos", explicaron. Hasta ahora se hicieron 173 test rápidos relacionados con el "mítico" caso de la fiesta clandestina, otros 96 test relacionados con el camionero de maipú que está internado en San Martín y otros 76 en la zona del supermercado de Carrodilla.

Hay tres brotes que cuyo origen no tienen explicación aún: el ocurrido en la fiesta clandestina de Las Heras, el del "caso 98" y el del supermercado Jumbo. Algo similar había ocurrido ya en Malargüe y Tunuyán. Sí se explican los casos derivados, pero no los contagios iniciales.

En ese esquema los dos que más preocupación llevaron a los especialistas son los detectados en los unidades centinela. Es que se trata de personas que fueron testeadas de manera aleatoria y que dieron positivo. El empleado del supermercado y la comerciante de Luzuriaga contagiaron a su familia y a otras personas, pero sigue siendo una incógnita cómo contrajeron el virus ellos.

¿Cambio automático?

En el Gobierno aseguran que no hay elementos determinantes que hagan creer que hay transmisión comunitaria en Mendoza, pero que no es una situación que quieran esquivar. Sin embargo, tendría implicancias políticas y no es algo que dependa netamente de la provincia. Incluso hay que estar atentos a lo que disponga la Nación. Es que el próximo domingo vence la vigencia del decreto de necesidad y urgencia 520; la norma que puso a Mendoza y a otras provincias en el segmento de zonas con obligatoriedad del "distanciamiento social" y no de aislamiento. Para que ese beneficio rija, deben cumplirse tres requisitos:

1. El sistema de salud debe contar con capacidad suficiente y adecuada para dar respuesta a la demanda sanitaria.

2. El aglomerado urbano, departamento o partido no debe estar definido por la autoridad sanitaria nacional como aquellos que poseen “transmisión comunitaria” del virus SARS-CoV-2.

3. Que el tiempo de duplicación de casos confirmados de COVID-19 no sea inferior a QUINCE (15) días. No será necesario cumplimentar este requisito si, por la escasa o nula cantidad de casos, no puede realizarse el mencionado cálculo.

Si cambia la situación epidemiológica, esa norma establece que Mendoza vuelve atrás automáticamente. "En los aglomerados urbanos, departamentos o partidos que no cumplan estos requisitos, se aplicará el artículo 10 y concordantes del presente decreto, lo que alcanzará también a las zonas lindantes de los mismos", dice el Decreto. El artículo 10 del DNU reglamenta el aislamiento social, preventivo y obligatorio en el que están Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires, Chaco, Roca, Córdoba y otras ciudades.

Como adelantó MDZ, el Decreto de Alberto Fernández le puso también coto temporal a la "devolución" de facultades. Y en los próximos días deberá anunciar si Mendoza se mantiene o no en el lote de provincias con distanciamiento. "La medida de “distanciamiento social, preventivo y obligatorio” regirá desde el día 8 hasta el día 28 de junio de 2020, inclusive", dice el DNU 520.

Por eso habrá que esperar, nuevamente, lo que decida el Presidente en los próximos días.