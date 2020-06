El gobierno bonaerense pidió endurecer la cuarentena por el aumento de los casos

La curva de contagios de coronavirus sigue en ascenso, sobre todo en la región del AMBA, y desde el Gobierno bonaerense manifestaron su preocupación y pidieron "endurecer la cuarentena".

Según explicó el viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, en el AMBA la ocupación de las camas de terapia intensiva llegó al 60%, por lo cual pidió endurecer la cuarentena y así "evitar que se sature el sistema de salud".

El funcionario bonaerense sostuvo que “en las últimas tres semanas se duplicó la cantidad de las camas de terapia intensiva ocupadas por pacientes con coronavirus” y agregó que “si las medidas no las tomamos hoy, en los próximos 15 días se van a seguir ocupando camas de terapia intensiva”, por lo que reclamó que se adopten “medidas fuertes que reduzcan la capacidad de contagio”.

”Ya estamos muy cerca del momento en el que hay que reducir fuertemente la circulación del virus”, señaló, y advirtió que “si no tomamos medidas ahora, puede ser que no tengamos tiempo después para tomar medidas que funcionen”, indicó Kreplak, en diálogo con las radios El Destape y Continental.

El 60% de las camas de terapia intensiva se encuentran ocupadas en el AMBA. El ministro Nicolás Kreplak aseguró que los contagios siguen en aumento, tras mostrarse preocupado para que se tomen las medidas correspondientes, evitando así que el sistema de salud colapse. @nkreplak pic.twitter.com/2VKSLtBI0c — BairesNews (@baires_news) June 18, 2020

"El pico es la última parte antes de que empiecen a bajar los casos; si hacemos algo para que empiecen a bajar, el pico es ahora”, explicó el funcionario bonaerense.

Por su parte, el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, fue menos tremendista que Kreplak al referirse al avance de la enfermedad. “Tenemos un promedio de 550 casos por día y el sistema está trabajando bien. Hemos podido hacer que no suceda lo que en otros países. Pero hay que medir y seguir controlando todas las variables día a día para tomar decisiones”, sostuvo.

"Comprendemos y sabemos que hay una angustia y un hartazgo de la gente, pero el objetivo es sostener el avance que hemos logrado. Uno tiene que saber que hay momentos donde se puede seguir sumando actividades, pero hay que tener cuidado que la curva no se dispare; por el momento en Argentina eso no está pasando. Tenemos una curva ascendente pero controlada, pero eso no implica que en 10 o 15 días aumente y tengamos que tomar otras decisiones", agregó el funcionario porteño.

En cuanto a los casos informados hoy, el Ministerio de Salud de la Nación informó 16 nuevas muertes por coronavirus y 1.393 contagios en las últimas 24 horas, alcanzando los 35.552 casos positivos, con un total de 23.902 personas con infección en curso y 10.721 recuperadas. Con respecto a la ocupación de camas destinadas a asistir a enfermos por coronavirus, el porcentaje alcanzó un 45% a nivel país.