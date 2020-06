Visiones contrapuestas de los intendentes por la posible marcha atrás con las salidas por DNI

El Gobierno de Rodolfo Suarez está analizando esta tarde la posibilidad de dar marcha atrás con algunas de las flexibilizaciones dado el aumento de casos de coronavirus y, entre otras medidas, se volvería a aplicar la de las salidas diarias según la terminación del DNI.

Con una creciente preocupación a partir de la cadena de contagios generada por el "Caso 98", el trabajador de la bodega de Maipú, algunos intendentes ven con buenos ojos la idea de retrotraer las medidas y volver a aplicar un control más estricto sobre la ciudadanía.

El primero en mostrarse públicamente de acuerdo fue Héctor Ruiz, intendente de Junín, donde hay una familia aislada y "escudada" por un posible contagio de Covid-19. "No me parece tan loca la idea de volver de lunes a viernes (a salir) con el número de documento, por lo menos para tener un poco más de control", expresó Ruiz.

En la misma línea se expresó el intendente de Capital, Ulpiano Suarez, quien dijo que se tomarán el próximo fin de semana para analizar el comportamiento de la gente y que, en caso de ser necesario, se lo propondrán al Gobernador.

"Si verificamos que no se cumplen los protocolos y las reglas de conducta que establece el último DNU, considero que volver a la terminación de DNI puede ser una medida necesaria para preservar la salud pública", dijo Suarez a MDZ.

Otro intendente que se mostró a favor fue Tadeo García Salazar, de Godoy Cruz. "Estoy a favor, hay que tomar precauciones ante la falta de responsabilidad de algunos".

En ese mismo sentido se expresaron desde Las Heras y Maipú, los dos departamentos más afectados por los últimos casos de Covid-19 en Mendoza. En el caso de Las Heras, están a favor de que se reduzca al cincuenta por ciento la circulación de la gente a través del DNI debido a que ven muchas personas en la calle. En Maipú también hay preocupación y analizan medidas.

En la vereda de enfrente se ubicó Marcelino Iglesias, de Guaymallén, quien le dijo a MDZ que "por ahora" cree que no hay que dar marcha atrás. "Yo vengo insistiendo hace mucho tiempo con que lo importante es el autocontrol que cada uno tiene con el distanciamiento, el uso de los protectores faciales y por supuesto la higiene. No me gustaría tener que volver a etapas anteriores".

De todas maneras, afirmó: "Soy consciente de que puede ocurrir y también de que van a haber más casos".

En ese mismo grupo se ubicaría el intendente de Luján de Cuyo, Sebastián Bragagnolo, ya que desde su entorno aseguraron que si bien el fin de semana fueron muchos mendocinos a realizar actividades vinculadas al turismo interno, "al haber realizado bien todos los controles las cosas se dieron con normalidad".

Además, el Intendente de Luján fue uno de los que más fuerza hizo para reactivar el turismo, por lo que la posibilidad de volver atrás con las aperturas no entraría en sus planes.