La dura advertencia de Duhalde a Alberto por la expropiación de Vicentin

Eduardo Duhalde aseguró hoy que el proyecto anunciado por el Gobierno para expropiar Vicentin puede “perjudicar el presente y el futuro del país", por la delicada situación financiera y el impacto que tendrá. En este sentido, le pidió a Alberto Fernández que revea la decisión y le hizo una advertencia: “Puede quedar en la historia como un fracasado más”.

“No tengo en este momento contacto con Alberto, pero lo conozco, es un hombre responsable, y esto ha tomado un cariz que no conviene; ya hay demasiados problemas como para meternos en otro problema en el que tenemos que poner dinero, por eso miro la postura de (el gobernador de Santa Fe, Omar) Perotti, que habla de un acuerdo sin expropiación, que pero con injerencia del Estado a través de la intervención”, explicó .

“Argentina no está en condiciones de invertir plata en ningún lado, la plata que hay, la poca, hay que usarla para otras cosas”, adhirió en la radio Rock and Pop.

“Nadie duda de que Cristina tuvo que ver absolutamente en que Alberto esté donde esté. Estuvo gobernando 8 años, y eso no se puede ignorar; pero de no ignorar a tomar decisiones que van a perjudicar el presente y el futuro... Eso creo que no lo debe hacer, sino va a quedar en la historia como un fracasado más”, sentenció.

Pero al mismo tiempo, en su cuenta de Twitter Duhalde se mostró ilusionado con que el gobierno nacional solucionará el conflicto.