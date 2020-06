La CGT mete presión: "Los trabajadores tienen que cobrar el aguinaldo"

Si bien reconoció que "no hay ningún debate sobre la mesa" respecto a la posibilidad de que no se pague debido a la crisis económica derivada de la pandemia, el cotitular la CGT Héctor Daer aseguró hoy que los trabajadores "tienen que cobrar el aguinaldo".

"Los trabajadores deben cobrar el aguinaldo tal cual lo establece la ley de contrato de trabajo. Esto es así y hasta ahora no hay puesto ningún debate sobre la mesa", dijo Daer en declaraciones a una radio porteña. Noticias Relacionadas Calendario de pagos de Anses en junio: ¿cuándo cobrarán el medio aguinaldo y el aumento los jubilados?

Dudas en el comercio por el pago del aguinaldo: reclaman ayuda estatal

El líder del gremio de Sanidad señaló que "no podemos plantearnos una generalización como la que aparece hoy en la prensa, porque lo que estaríamos haciendo es una transferencia financiera hacia los sectores empresariales".

Los trabajadores tienen que cobrar el aguinaldo tal cual lo establece la Ley de Contrato de Trabajo. @Continental590 @diegoschurman — Héctor Daer (@hectordaer) June 1, 2020





"Acá no se puede establecer una generalidad sobre una situación que no es a nivel país. Si hay sectores empresarios que les va muy bien, ¿por qué van a tener un paraguas de cobertura (con el no pago del aguinaldo) con beneficios financieros en detrimento de la economía de los trabajadores y sus familias", planteó.



Por otra parte, destacó el Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) y recordó que "hay que tener en cuenta que el objetivo de los ATP es generar sustentabilidad frente a la crisis provocada por la pandemia del coronavirus".



En este contexto, añadió: "El ATP del Gobierno auxilia el salario de los trabajadores en el medio de la crisis provocada por la pandemia. Si hubieron empresas que no lo necesitaban o que incluyeron en sus registros a personas que no lo necesitaban, no debieran haber incluido, me parece que no es ético".

Daer dijo que la dirigencia ya tiene que ir pensando en la Argentina pospandemia: "Debemos pensar en cómo volver a una economía normal, a un mercado mucho más regulado y mucho más activo, más equitativo con los trabajadores adentro de las empresas y no que el ajuste económico caiga sobre los trabajadores".

Acerca del proyecto para un impuesto a las grandes fortunas, opinó: "Eso es algo que hay que acordarlo. Yo creo que es algo que habría que llevarlo adelante, por la coyuntura que estamos viviendo, estamos en un momento de crisis y de emergencia nacional y estaría bueno que los que más tienen aporten para generar una transición menos dolorosa para los argentinos".



Finalmente, el dirigente gremial consideró que la "Argentina tiene que tener una profunda reforma impositiva, donde los que más tienen y más ganan generen un mayor esfuerzo, y no como hoy que con el impacto del Impuesto al Valor Agregado (IVA) los que consumen con su salario pagan el 21 por ciento liso y llano y otros tienen un menor porcentaje de ese tributo".