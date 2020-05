Senadores piden informes por la licitación de Portezuelo del Viento

A menos de un mes de que se abran los sobres para conocer a los oferentes en la licitación de Portezuelo del Viento, el senador Marcelo Romano presentó un pedido de informes para que el ministro de Infraestructura Mario Isgró aclare dudas que se han generado en torno al proceso. En concreto, Romano sostiene que el funcionario debe explicar "por qué quedan afuera casi todas las empresas locales y por qué se licitan todas las obras en un mismo paquete".

A pesar de tratarse de una obra que será financiada con dinero nacional y que las empresas prácticamente no tendrán costo, hasta el momento no se han vendido pliegos y se han generado dudas sobre la redacción de las condiciones para participar. Por eso, Romano solicita que los funcionarios actuales o ex funcionarios que tuvieron a cargo la confección de la documentación del proceso licitatorio referido "expongan y expliquen el contenido del mismo, con el objetivo de disipar las dudas sobre el procedimiento".

Incluso, el senador Romano asegura que a raíz de la proximidad de la fecha de apertura de ofertas si no se recibe una respuesta a la brevedad desde el Gobierno, se verá obligado a avanzar en la vía judicial.

"La inmediatez del pedido redunda en la proximidad de la fecha prevista de la presentación de ofertas y que de no contar con lo aquí solicitado, haremos uso de nuestra facultad de acudir a los estrados de la Justicia Federal, para peticionar sea exigido al Gobierno de Mendoza cumpla con el deber de la información pública", sostiene el legislador de Protectora.

En las últimas semanas la falta de interesados en adquirir los pliegos para participar en la licitación ha generado dudas sobre la redacción de las condiciones y la posibilidad de que se genere competencia entre empresas. "El gobierno debería ver qué está pasando y por qué no hay oferentes. Sin oferentes, no podemos ofrecer nuestro servicio", explicaron desde el cluster que nuclea a 320 empresas mendocinas y pidieron postergar la apertura de sobres.

Mientras tanto, grandes empresas nacionales también reclaman más tiempo para poder cumplir requisitos como la presentación de proyectos alternativos que son exigidos de forma obligatoria en el pliego. "Creo que el proceso, así como está, no tiene oferentes porque lo han cerrado de forma que las empresas no pueden participar. El 99% de las empresas no podemos participar en Portezuelo", sostuvo en MDZ Radio el empresario Juan Chediak.