Aclaran que el impuesto a los bancos no se trasladará a los usuarios

El Frente de Todos presentó un proyecto para duplicar la alícuota del impuesto por Ingresos Brutos que pagan bancos y otras instituciones financieras mientras dure la emergencia sanitaria. Si bien en un principio hubo dudas al respecto, aclararon que esta suba impositiva no se trasladará a ningún usuario de estos servicios financieros.

El proyecto de ley, que presentó la diputada provincial Laura Soto con el apoyo de la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti, promueve un incremento del 100% de la alícuota del impuesto sobre los Ingresos Brutos para bancos y otras instituciones financieras.

Fernández Sagasti explicó que se trata de “una herramienta que la ponemos a disposición del Ejecutivo provincial" y que busca beneficiar a "comercios y productores de la provincia" con los recursos que se van a poder recaudar mediante este proyecto para reactivar la economía de Mendoza”.

“Entendemos que no hay razones ni éticas, ni políticas, ni económicas para estar en contra de este proyecto de Ley que presenta la diputada Laura Soto", agregó Fernández Sagasti.

La Resolución A6912 del Banco Central congela las comisiones bancarias por 180 días, por lo tanto los Bancos no podrán trasladar el incremento de IB a los servicios financieros a nadie!! https://t.co/eYILy3zgb5 — Anabel Fernández Sagasti (@anabelfsagasti) May 7, 2020

De esta forma, la estimación de recaudación anual por este incremento es de 1.600 millones de pesos, recursos que serían destinados a reactivar la economía de la provincia.

Por su parte, la diputada Soto aseguró que “analizamos el presupuesto provincial de Mendoza 2020 y vemos que la recaudación de Ingresos Brutos está prevista en alrededor de 44 mil millones de pesos, de los cuales 1600 millones corresponden a las entidades financieras, esto teniendo en cuenta el valor bruto de las entidades financieras representa el 3,5% del PBG de Mendoza. Este proyecto aumentaría al 100% esa recaudación”.

El senador provincial Lucas Ilardo resaltó que "los bancos son las instituciones que más han ganado en los últimos años, no solo durante la pandemia por la bancarización sino también en el último tiempo”.

El impuesto en cuestión se cobraría de manera extraordinaria "mientras dure la pandemia". "Esto pasa a la comisión de hacienda y se trabajará con los distintos bloques, la idea es generar recursos que den una herramienta para fomentar el trabajo, las pymes y no afectar a los particulares porque no los comprende. Esto no va a trasladarse, es importante aclararlo, a los consumidores que hacen uso del servicio bancario", explicó el presidente del bloque de Diputados del Frente de Todos, Germán Gómez.

Sobre este último punto, Fernández Sagasti aclaró: “La Resolución A6912 del Banco Central congela las comisiones bancarias por 180 días, por lo tanto los Bancos no podrán trasladar el incremento de Ingresos Brutos a los servicios financieros de ningún cliente”.