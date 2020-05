Pepe Mujica en MDZ Radio: "No estamos a la altura de este momento histórico"

El ex presidente de Uruguay, José 'Pepe' Mujica, aseguró que la humanidad "no está a la altura" de la crisis mundial desatada por la pandemia de COVID-19 y aseguró que "lo más claro" de esta situación es que "crece la incertidumbre de todo tipo", a la vez que recordó que "no existe una visión global y centralizada" produciéndose enormes disparidades en las medidas adoptadas por los países para hacer frente a la enfermedad.

En una entrevista con el programa After Office, de MDZ Radio, Mujica aseguró que "lo más claro de esta coyuntura es que lo que más crece es la incertidumbre de todo tipo: cuál es el porvenir de la economía, cuáles son los avatares políticos que vienen, cómo va a evolucionar el trabajo, etcétera", a la vez que reflexionó: "No estamos a la altura de este momento histórico".

"La globalización ha sido construida por el avance de la economía transnacional como un formidable fenómeno de mercado financiero y la explosión tecnológica, pero no es una construcción política. Lo que menos existe es una visión global y centralizada, sino que cada país sigue como venía y lo más importante es quién gana las elecciones o cómo sostener el régimen existente", detalló.

En ese sentido, para Mujica "los dirigentes fueron sorprendidos por este fenómeno y hemos visto las más diversas actitudes frente a este mal, con resultados muy diversos: donde se entendió con rapidez que este era un peligro muy fuerte y se tomaron medidas a tiempo, los costos desde el punto de vista humano parecerían que son un poco menores; por el contrario, donde se despreció de entrada la capacidad de difusión de esta enfermedad, se desató una ola que es difícil de dominar".

Para el ex mandatario uruguayo, la pandemia acarreará "un conjunto de fenómenos" que se desarrollan en la actualidad e incidirán fuertemente en el futuro, como la aceleración de la digitalización y la revitalización del concepto de Estado, entre otros. "No creo que esté nada claro, pero seguramente van a haber diferencias importantes con respecto a la situación previa a la aparición de este virus", reflexionó.

Consultado sobre por qué nos cuesta aprender que estamos implicados en la vida del otro, Mujica responsabilizó a la acentuación del "individualismo por encima de todo", donde "se malinterpreta el concepto de libertad, siendo que en realidad si no tiene la cobertura y el amparo en términos relativos de la coexistencia en el marco de la sociedad, mi libertad es francamente inviable, porque biológicamente somos gregarios y estamos construidos para vivir en sociedad".

En otro tramo de la entrevista, Mujica habló sobre la "multitud de inequidades y contrasentidos" que sobreviven en la sociedad, apuntando especialmente al trato de los adultos mayores, sobre todo los que viven en la pobreza: "La gente envejecida tiene que cargar con su soledad y termina en algún refugio de amontonamiento de viejos, donde hoy la situación es dramática. Esto además expresa además la debilidad de nuestro sentido de familia y de cobertura, en un mundo donde los jóvenes tendrían que ocuparse de la vida de los viejos, pero eso está roto".

Por último, el ex mandatario se refirió a la situación geopolítica en Sudamérica y lamentó el poco esfuerzo de las sociedades y la clase política en construir una integración regional: "Desgraciadamente el Estado nacional se lleva todo y no nos queda aliento para mirar por América, y si miramos solo por nuestro Estado, lo único que hacemos es multiplicar nuestras debilidades. Fundamos muchos países, pero no hemos podido fundar la nación (latinoamericana)".

"Los problemas de integrarnos, pelear por ciertos intereses y de ser algo en el mundo contemporáneo, están pospuestos porque el escenario de quién gana las elecciones en cada uno de los países parece ser lo central. El destino de unirnos está subrayado desde el punto de vista intelectual, pero no hemos podido transmitir esa urgencia a las masas de nuestro pueblo, y lo que no está en el corazón de las masas, no existe como verdad histórica", concluyó.

Escuchá la entrevista completa: