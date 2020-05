Pocos testeos en Villa Azul: "Hay que mentir para que te hagan un test"

Vecinos de Villa Azul, uno de los puntos calientes del coronavirus en el conurbano bonaerense, dieron detalles de los pocos test que se están llevando a cabo a pesar del casi centenar de casos confirmados.

Javier, un joven de 20 años con tres hijos, participó de un corte en el Acceso Sudeste para pedir que se realicen más pruebas, luego de que su novia embarazada diera positivo. "Hay que mentir para que te hagan el test", le dice Javier a su mamá. "La Sole -su novia- no tuvo ningún síntoma. Yo vine y no me querían hacer nada. Le mentí que todos teníamos tos para que me lo hicieran, pero menos a ella que no tengo el documento".

En la charla con su madre, Javier contó la secuencia: "Fue re feo. La Sole me dice: 'Me voy a hacer el testeo'. Vuelve, pasó al otro día y me dice: 'Voy a retirar el testeo'. Viene llorando y me dice: 'Me salió positivo'. 'Bueno, quedate tranquila, ahora vamos a quedarnos encerrados', le digo. 'No, me tienen que trasladar', me dice. 'Andá a preguntar a ver si te dejan hacer el aislamiento en casa', le digo. Después no vino más. Preguntaba y nadie sabía nada, que ya la trasladaron pero que me vaya a mi casa a cuidar a los chicos, me decían".

La villa actualmente está cercada por un vallado y un gigantesco operativo de seguridad y sanitario, y se espera que siga así durante al menos 15 días. Una nota de diario La Nación destaca que según datos del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, los hisopados seguirán cada mañana en este barrio, y también durante toda la semana en otros de La Matanza, Almirante Brown, San Isidro, Lomas de Zamora y Tres de Febrero, en búsqueda de más casos.

