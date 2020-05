Media sanción para la ley que limita equiparados a magistrados

Esta mañana la Cámara de Senadores le dio media sanción al proyecto de ley que elimina la figura de los equiparados a magistrados. Sin embargo, el proyecto original recibió modificaciones y desde la oposición salieron a denunciar que quedó un texto "hecho a medida" que castiga a 12 equiparados pero beneficia a otros 60 empleados. En este sentido, el senador Lucas Ilardo le pidió a Rodolfo Suarez que "no tenga miedo" dando a entender que cedió ante presiones de algunos magistrados de la Corte.

"La intención del gobernador era terminar con los privilegios y nosotros coincidimos. Le dimos apoyo para que avance con coraje, pero en el camino algo pasó. El proyecto no lo vimos nunca. El proyecto del gobernador venía por 80 equiparados y es una vergüenza hablar de 12 casos. ¿Quién le ató las manos? Si no tiene coraje, sepa que cuenta con el respaldo del peronismo para no tener que retroceder como un cangrejo", aseveró Ilardo en su alocución. "Esta es la ley del temor, la ley del apriete", adhirió.

#EliminaciónDeEquiparados "Si el Gobernador va a tomar decisiones que cambien trascendentalmente la justicia cuenta con el peronismo. Si va a ser valiente por Twitter pero después el gobierno se transforma en un cangrejo, avanza un paso por Twitter pero da tres pasos para atrás." pic.twitter.com/FuCDjpa5uv — Lucas ilardo (@lucasilardo) May 26, 2020

Más allá de las chicanas que se escucharon durante la sesión, el oficialismo reunió los números para aprobar el proyecto y limitar la cantidad de equiparados a magistrados. Incluso, el proyecto establece que ningún juez de la Corte podrá tener más de cinco relatores, lo cual también significará un ahorro para el Poder Judicial ya que no podrán ser más de 15 relatores por sala. El oficialismo impuso sus números y la votación terminó con 22 votos afirmativos y 16 negativos.

El senador radical Juan Carlos Jaliff aseguró que es un error hablar de números y sostuvo que el espíritu de la ley es "dejar sin efecto un sistema de designación ilegítimo de funcionarios administrativos de los distintos poderes". "Esto va más allá de las personas cargos y nombres", manifestó.

"Debemos recordar que esto es fruto de todo este tiempo donde se han designado personas en cargos que no cumplían con lo que establece la normativa constitucional y legal. La ley pretende ordenar eso. La cantidad no me interesa. Si le pongo nombre y apellido a una ley nos equivocamos todos", sentenció el legislador y criticó a quienes atacaron la figura del gobernador.

"Es una ofensa al gobernador Rodolfo Suarez decirle que tiene miedo y, que en definitiva, lo están manejando. Es de una gravedad institucional implacable", adhirió en alusión a los dichos del senador Ilardo y otros legisladores de la oposición. "Insisto, para que quede bien claro: queremos terminar con privilegios. Privilegios que surgieron de designaciones fuera de la ley", manifestó Jaliff.

Lo cierto es que el proyecto que se aprobó este martes en el Senado no es igual al que presentó el gobernador a principios de marzo. Según denuncian desde la oposición los cambios responden al pedido de algunos jueces y termina limitando la cantidad de equiparados que quedarán alcanzados. "En marzo hablaban de 80, después 60 y ahora hay quienes aseguran que el proyecto que estamos tratando solo afecta a 12 equiparados", afirmó Ilardo.

"¿Qué sucedió con el Gobernador que anunció terminar con 80 equiparados? Hoy decide ir para atrás y son solamente 12 personas". uD83DuDDE3 @lucasilardo pic.twitter.com/mA40v6BGJK — Senadores Tod??s Mza (@SenadoTodosMza) May 26, 2020

Incluso, se le hicieron modificaciones al articulado durante la misma sesión a pedido de legisladores de Cambia Mendoza. Por ejemplo el senador Pablo Priore pidió que se establezca que a partir de ahora el cargo de los relatores de la Corte deberá designarse por concurso.