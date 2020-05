Vallejos aseguró que no hay "cucos" en el plan para avanzar sobre empresas

A raíz de las críticas que llegaron desde la oposición al planteo realizado por la diputada nacional Fernanda Vallejos para que el Estado se quede con una participación de las empresas a las que asistió durante la pandemia, la legisladora del Frente de Todos salió a aclarar la situación. "Se trató de un tuit que ni siquiera es una idea que inventé yo", manifestó pero al mismo tiempo justificó la iniciativa. Además, subrayó que el Estado ya tiene participación accionaria en muchas empresas "y no apareció ningún cuco en todos estos años".

"Es una iniciativa sobre la que me expresé favorablemente siguiendo lo que vienen siendo las distintas medidas que vienen adoptando diferentes países de todo el mundo y particularmente países europeos: lo han hecho Inglaterra, Francia...", destacó en el programa Animales Sueltos.

La diputada remarcó que se "están estudiando distintas alternativas" y que la discusión comenzó cuando el gobierno nacional decidió extender los beneficios del Programa de Asistencia al Trabajo y a la Producción, volviendo a pagar hasta la mitad de los salarios de mayo en el sector privado.

“No sería para todas las ayudas que están contempladas dentro del ATP, sino exclusivamente para los grandes grupos económicos. No para las pymes que en esos casos seguirían siendo asistidas”, destacó.

“He leído y escuchado barbaridades que no tienen ningún sentido. He escuchado expropiación, confiscación, control, quedarse con las empresas, la capitalización de las empresas no tienen nada que ver con eso”, adhirió Vallejos.

“Es un mecanismo usual, de mercado, que las empresas modernas utilizan muchísimas veces para conseguir capitales. En este caso quien estaría invirtiendo para inyectar capitales en estas empresas que están en dificultad es el Estado, es un mecanismo de protección”, enfatizó. “Son medidas necesarias en el marco de una situación atípica, es una crisis inédita en la historia del capitalismo”, expresó