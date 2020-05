Alberto recibe a Kicillof y Rodríguez Larreta para afinar la flexibilización

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, anticipó que hoy mantendrá una reunión con el presidente Alberto Fernández y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, para "evaluar la evolución de la cuarentena" por la pandemia de coronavirus, y rechazó que exista una pelea con su par de la Ciudad. La reunión será en la residencia de Olivos y se enmarca de cara vencimiento el domingo la fase actual del aislamiento obligatorio.



Por otro lado, Kicillof contó que habla o intercambia mensajes a diario con Larreta para "coordinar actividades" y dijo que "hay quienes quieren ver un tema personal o político en esto".



"Hay un sector de la dirigencia política y de los medios que intentan sembrar dudas y discordia cuando este momento los que tenemos responsabilidades de gobierno no estamos pensando en ganar elecciones ni con cuestiones chabacanas de política", apuntó.



Kicillof remarcó que "los grandes centros urbanos de todo el planeta son los más afectados" por la pandemia de coronavirus y graficó que "en la Ciudad de Buenos Aires hay 3 millones de habitantes en 200 kilómetros cuadrados, por lo que la enfermedad está azotando muy fuerte" en el distrito capitalino.



"Los casos en la Ciudad de Buenos Aires vienen creciendo. Eso no significa echar culpas a nadie", aclaró el gobernador.



En ese sentido, recordó que en CABA se detectaron contagios en geriátricos y barrios humildes, y apuntó que "no estoy politizando sino describiendo una realidad".



Kicillof planteó que en la Ciudad "se tomó la decisión de abrir el comercio y autorizar las salidas recreativas los fines de semana" mientras "la provincia no tomó esas medidas, ya que aquí sólo abrieron los comercios esenciales y de barrio, y autorizamos algunas industrias del conurbano siempre con estrictos protocolos".



"Seguimos con el mismo criterio de cuarentena focalizada. No es un tema político cómo estoy yo en mi relación con Larreta. Yo tengo la obligación de generar una relación con él porque la provincia y la Ciudad son un continuo urbano", remarcó.



Finalmente, sostuvo que "cuando hay dos zonas contiguas y hay más circulación en un un lado y menos en el otro, la idea es que no haya intercambio viral".