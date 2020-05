Confirman 2 nuevas muertes y ya son 384 los fallecidos en Argentina

El Ministerio de Salud de la Nación informó este martes dos nuevas muertes por coronavirus con respecto al reporte del lunes a la noche y ya son 384 los fallecidos a causa de la enfermedad en el país.

Los casos confirmados como positivos suman 8.371, con una tasa de incidencia de 18,5 cada 100.000 habitantes, mientras que la tasa de letalidad es de 4,5% respecto a los casos confirmados y la de mortalidad general es de 8,4 por cada millón de habitantes.

Las dos nuevas muertes registradas corresponden a un hombre de 61 años y a una mujer de 69 años, ambos oriundos de la provincia de Chaco.

Respecto a los casos confirmados, 939 (11,2%) son importados, 3.718 (44,4%) son contactos estrechos de casos confirmados, 2.607 (31,1%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica. En este sentido, es importante destacar que descendió la edad promedio de infectados, que pasó de 40 a 39 años.

EN VIVO | Reporte diario desde el Ministerio de Salud - Nuevo coronavirus COVID-19 https://t.co/B5uqajkbhS — Casa Rosada (@CasaRosada) May 19, 2020

Las personas con la infección en curso alcanzan las 5.115 y, de ese total, 156 están internadas en unidades de terapia intensiva (UTI).

El subsecretario de Estrategias Sanitarias, Alejandro Costa, detalló que ayer “fueron realizadas 2.805 nuevas muestras y desde el inicio del brote se realizaron 108.634 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 2.394 muestras por millón de habitantes”.

“El número de casos descartados hasta ayer es de 82.123, tanto por laboratorio como por no cumplir con los criterio clínicos y epidemiológicos”, completó.

A su turno, la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, remarcó el trabajo que se continúa haciendo con testeos dirigidos con el dispositico DeTectAr en barrios vulnerables: “Ayer se realizaron 85 hisopados en el Barrio Ricciardelli (ex 1 11 14), 81 en el Barrio Mujica (ex 31); 40 en el barrio 21 24 y 6 en San Martín, mientras que en Merlo no se detectaron casos sospechosos”, indicó la funcionaria.

“El porcentaje de positividad de estas búsquedas dirigidas en el AMBA fue, hasta el momento, del 30% en la Ciudad de Buenos Aires y de poco más del 10% en provincia”, detalló.