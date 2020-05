Suarez acusa que las empresas que se quejan buscan sobrecostos con Portezuelo

La obra Portezuelo del Viento ha generado una dura disputa entre las empresas constructoras que reclaman por las dificultades para participar de la licitaición y el Gobierno de Mendoza. Ahora el gobernador Rodolfo Suarez se puso a la cabeza de la defensa de la obra tal como ha sido pensada y respondió en duros términos la carta que desde la Cámara de la Construcción enviaron hace dos días. Entre otras cosas, Suarez sugiere que muchas empresas no están en condiciones de liderar una obra de esa magnitud, pues podría poner en riesgo "la seguridad y el patrimonio" de la Provincia. Además, denuncia que buscan cambiar la forma de contratación para que la obra tenga un "sobrecostos". "Es entendible que algunas empresas contratistas se sientan más cómodas trabajando con un proyecto y planificación realizado por el comitente y un sistema de costos por unidad de medida, ya que ellos le permitirían generar abultados sobrecostos y mayores permanencias en obra, como ha sido tradicional en la obra pública argentina", denuncia el Gobernador.

La Cámara Argentina de la Construcción se hizo eco de las empresas asociadas y envió una carta al Gobernador para plantearle dudas y quejas sobre la licitación de Portezuelo del Viento. Entre otras cosas, los empresarios denuncian que la trabazón de requisitos establecidos en el pliego desalienta a las empresas argentinas porque no pueden cumplir esas pautas y deja servida la obra para que empresas extranjeras la lideren. Es que el pliego exige que la empresa líder haya construido al menos tres represas similares en los últimos 15 años.

El Gobernador sugiere que hay pocas empresas que puedan garantizar la seguridad de la presa y que, aunque lamenta esa realidad, no bajará las exigencias técnicas. "Son de público conocimiento los problemas que han enfrentado los proyectos en Argentina contratados a empresas sin comprobada capacidad técnica y operativa en la historia reciente. Si bien coincidimos en que es una triste realidad que en Argentina no se hayan realizado gran cantidad de obras de esta naturaleza en los últimos años, esto no justifica colocar en riesgo la seguridad física y patrimonial de los mendocinos permitiendo que empresas sin probada calificación lideren la ejecución", argumenta el Gobernador.

Las constructoras nacionales habían reclamado porque con el pliego como está quedan afuera empresas que sí construyeron represas en Argentina (como ocurrió en San Juan) y en el exterior, pero que no alcanzan a cumplir por completo la exigencia.

Sin cambios

Portezuelo del Viento es la principal obra pública del país. La ejecuta Mendoza con financiamiento asegurado por estar fondeada por la Nación a través del resarcimiento que recibe la provincia por los perjuicios que provocó la promoción industrial. En total serán 1.023 millones de dólares, aunque la obra está presupuestada en 880 millones.

La tensión se generó por el reclamo de las empresas que, entienden, no pueden participar de la licitación. La obra se licitó "todo en uno": el mismo consorcio debe hacer la represa, el complejo hidroeléctrico, las rutas nuevas, el pueblo Las Loicas y el tendido eléctrico. Entre otras cosas se obliga a que, por ejemplo, el proveedor de las turbinas también sea parte del consorcio y no un proveedor común.

La nota de la Cámara de la Construcción es un hecho inusual y le dio rango institucional al conflicto. En el Gobierno la primera reacción fue acusar a los empresarios apuntando con los antecedentes de las empresas constructoras respecto a las sospechas de corrupción. Pero además todo el gabinete relacionado con el área energética y de obras "craneó" la respuesta escrita.

Con la respuesta Suarez deja claro que no tiene pensado cambiar las fechas ya establecidas para la obra. El 2 de junio debe comenzar el proceso de apertura de sobres, pero hasta ahora se ha vendido un solo pliego. "Resulta al menos falaz decir públicamente que el proyecto era desconocido para las empresas interesadas que vuestra entidad representa", acusa Suarez, quien menciona los pliegos están disponibles desde hace 9 meses. En el mismo sentido asegura que las empresas tuvieron tiempo de elaborar un proyecto alternativo.

Pero el Gobernador sugiere que las empresas que reclaman en realidad buscan usar un sistema que al Estado puede costarle más caro. Por eso, asegura Suarez, Portezuelo del Viento será hecho "llave en mano". "Esta forma de contratación coloca bajo responsabilidad del oferente tanto la ingeniería de detalle como la planificación de la obra evitando de esta manera sobrecostos y atrasos, o al menos colocando los mismos bajo responsabilidad de las empresas contratistas. La experiencia demuestra que esta forma de contratación implica ahorros de más del 50% a la finalización del mismo", asegura.

Portezuelo es el proyecto más tangible que tiene la Provincia para generar dinámica económica, por la magnitud de la obra, la diversidad y también por el contexto.