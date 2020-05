Marcelino Iglesias: “Lo que hay que suspender es el tontodromo”

En "No Tan Millennials", en MDZ Radio, dialogamos con Marcelino Iglesias, “serio pero no solemne”. El jueves pasado los intendentes tuvieron reunión, él quiso incluir a los centros comerciales y al parecer sus pares no le dieron prioridad.

Marcelino destacó: "Poner una cuarentena es muy fácil, salir es muy difícil. Yo lo que propongo es ir volviendo a la normalidad. No hay salida a la cuarentena entendido cómo lo que vivíamos previo a mediados de marzo. Acá cambiaron las condiciones para siempre".

También expresó: "Vamos a tener que convivir con la distancia social, higiene y tapabocas. Tenemos que prepararnos porque si no vamos a vivir en una burbuja. Y las consecuencias de una parálisis económica pueden ser terribles. Apuesto al autocuidado y a la responsabilidad por parte de la población".

Es probable que Marcelino Iglesias tenga razón y, posiblemente, cuando se levanten las medidas de aislamiento social nos contagiemos muchos. La cuestión es como será el comportamiento de la gente cuando se empiecen a abrir los comercios y sobretodo los shoppings.

Al respecto el intendente mencionó: “Lo que tenemos que eliminar es el tontodromo. Tenemos que construir una sociedad a futuro y eso es responsabilidad de todos nosotros. El gobierno provincial sigue al pie de la letra las recomendaciones del gobierno nacional. Rodolfo Suarez ha vuelto a insistir a la reapertura del comercio sin tomar medidas de hecho. Tenemos que acostumbrarnos a respetar".

