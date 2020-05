El intendente de Guaymallén insiste en que los shoppings deben abrir

Tiró la idea en soledad días atrás y, aunque lo miraron con sorpresa y le dijeron que no, todavía la sostiene. El intendente de Guaymallén, Marcelino Iglesias, cree que en Mendoza hay que habilitar los shoppings porque, a su juicio, en ellos se puede controlar mejor que en cualquier otro lado la circulación de la gente.

"Lo planteé primero porque tienen derechos y después porque son muy fáciles de controlar. Tienen dos accesos y un sistema de control de ingreso muy aceitado. Se me dijo que no en esta etapa y que sí en otra, pero lo cierto es que con los shoppings se pueden acordar normas y cantidad de gente", insistió Iglesias este lunes.

En Guaymallén hay dos malls (Mendoza Plaza Shopping y La Barraca). Iglesias aclaró que su propuesta no incluía abrir ahora cines, confiterías ni patios de comida. Pero sí pidió que funcionen los locales comerciales. "Ya están habilitadas farmacias, bancos y supermercados en los shoppings y eso funciona bien, porque tienen posibilidad de controlar", agregó el intendente.

El jefe comunal además apuesta a que los shoppings no serán muy atractivos como paseo si no tienen habilitados los patios de comida y los cines. En cambio, todos los intendentes están de acuerdo en que otra modalidad comercial similar, pero de un estrato social diferente, no puede reabrir por ahora: las ferias persas. "En los persas no hay forma de controlar", dijo Iglesias. Lo apoyó en este punto el intendente de Maipú, Matías Stevanato.

La discusión sobre los shoppings se instaló el jueves pasado, en una reunión del gobernador Rodolfo Suarez con los intendentes de Gran Mendoza en la Casa de Gobierno.

Aquel encuentro derivó en el famoso petitorio elevado por Suarez a la Nación para que se aprueben varias actividades. Entre ellas, el comercio con atención al público reducida, el servicio doméstico y los bares, cafés y restaurantes en modalidad "pase y lleve" ahora, y abierta al público desde el 18.

Después vino el anuncio de Alberto Fernández sobre el paso a la "fase 4" en el interior del país, que supuestamente les daba a los gobernadores la potestad de decidir este tipo de aperturas, y el DNU de este lunes que decía lo contrario: a pesar de que Mendoza es una de las provincias que entra en fase 4, deberá esperar que la Nación autorice los protocolos específicos y permita la apertura de las actividades solicitadas.

Pero muy cerca de Mendoza, los shoppings sí abrieron: San Juan habilitó su funcionamiento. En medio de la polémica, Iglesias aprovechó para insistir en que los shoppings deben abrir también acá: "Espero que esto se revea, mi postura es que hay que tender a la normalidad y el comportamiento de la gente determinará si la confianza fue merecida o no", afirmó.