¿Vuelven los patacones? Ruckauf y una charla a fondo con MDZ Radio

El político Carlos Ruckauf dialogó con MDZ Radio en el programa No Tan Millennials sobre la situación que atraviesa el país en términos políticos y económicos. Habló sobre la figura del presidente Alberto Fernández y consideró que tiene bien asumido el liderazgo y en pleno ejercicio y funciones.

"Hay una gran unidad de acción entre el presidente y los gobernadores. El trabajo en equipo dentro del gobierno funciona. Una vez que pase esta situación veremos cómo se reordenan el oficialismo y la oposición", dijo el ex gobernador de la provincia de Buenos Aires.

Asimismo advirtió que la Argentina debe evitar a toda costa ir hacia el default ya que para el país significa un aumento de los números de pobreza e indigencia, así como números rojos para los acreedores. Recordó el default de Adolfo Rodríguez Saa y como lo celebró el Congreso, celebración de la que dijo no haber participado.

Por supuesto que una de las cosas por la que será muchas veces recordado es por la creación de los “Patacones” mientras fue gobernador de la provincia de Buenos Aires. "Si en algún momento hay que bajar la curva de emisión para que no se dispare más el dólar y en el futuro no haga más inflación, y si vamos a hacer cuasimonedas, no cometamos los mismos errores que en el 2001", señaló.

Ruckauf se animó y contó su “receta” para la emisión de cuasimonedas: "Tiene que ser de un monto muy regulado, no más allá de la mitad de la masa salarial de la provincia que sea autorizada, tiene que tener una recuperación en un plazo determinado respecto a la politica de emisión federal".

Además agregó que "en muchas provincias se perdió el valor de esas cuasi monedas por no poder hacer el circulo completo".

"En tiempos de crisis hay que hacer como dicen los norteamericanos: pensar “out the box” (fuera de la caja), dijo Ruckauf.

Respecto a la actual emisión de pesos mencionó que "tiene que ver con que hoy nosotros tenemos una inflación importante vinculada a lo que estamos comprando. Cuando pedimos que el verdulero nos traiga la verdura, de cuando empezó esto a ahora hay un 30% de inflación en fruta y verduras. Pero hay ítems que no se mueven porque nadie los consume ¿Pero quién va a ir a un teatro o a un restaurante ahora? ¿Quién va a comprar un auto? Nadie sabe cuánto van a seguir cayendo los autos. Hay un montón de gastos que están diferidos y eso cuando se salga de la pandemia, si no tomamos medida para que no haya una hiper emisión monetaria va a producir impacto inflacionario importante".

Podés escuchar la nota completa: