El desempleo, el cruce entre dos legisladores tras el discurso de Suarez

Este viernes 1º de mayo, se celebró la apertura de las sesiones ordinarias en la Legislatura de Mendoza de una manera muy particular e inédita. El gobernador dio su discurso en un recinto vacío con ausencia de legisladores que seguían cada palabra a la distancia por videoconferencia.

Rodolfo Suarez solo estuvo junto a los presidentes de ambas cámaras, Mario Abed y Andrés "Peti" Lombardi, de Senadores y Diputados respectivamente. Sin embargo, las repercusiones de los lineamientos que marcó el mandatario no tardaron en llegar.

Y una de ellas fue la senadora nacional por el Frente de Todos y que compitió con Suarez en las elecciones, Anabel Fernández Sagasti. La legisladora fue clara y atacó directamente a un ausente: "No vi en el discurso preocupación por el principal problema de los mendocinos, el desempleo".

"Me preocupa la poca energía que le ha puesto a la mayor preocupación que tienen hoy los mendocinos. Saber cuál es rumbo, cómo vamos a recuperar el trabajo, los comercios, las pymes, las empresas, en fin, el plan general porque la pandemia va a culminar; Mendoza venía mal y vamos a estar peor si no proyectamos cuestiones concretas", indicó Sagasti.

La senadora expresó además que ve con preocupación la “falta de energía” que puso el gobernador a hablar de trabajo y cómo erradicar la pobreza. "Percibí proyectos y buenas ideas pero en lo concreto el plan no lo vi en ninguna acción concreta y eso preocupa. Los puestos de trabajo se están cerrando y no van a volver a abrir si no actuamos ya”, añadió.

Estas declaraciones las hizo públicas en las redes sociales, principalmente en su cuenta de Twitter, donde rápidamente fue retrucada por Lombardi.

"La senadora Sagasti muestra preocupación por el desempleo y la caída de la actividad económica en la provincia. Le recuerdo que estos aspectos están directamente relacionadas con variables macroeconómicas que no maneja la provincia, sino la Nación", comenzó su descargo el diputado provincial.

Y continuó: "Y le recuerdo además, que mientras otras provincias decidieron paliar la crisis con aumento de impuestos, Mendoza tomó el camino inverso, manteniendo la misma carga impositiva porque somos conscientes del enorme esfuerzo que hacen los sectores que generan empleo y riqueza. El gobierno nacional es quien tiene que tener un plan sensato y acertado de cómo salir de esta situación, para que, de esta forma, las políticas implementadas por Suarez puedan tener eco en la reactivación de Mendoza. De nada sirve una provincia austera, eficiente y con pautas claras de gobierno, si desde la Nación no se acompaña con políticas certeras pensando en el corto, mediano y largo plazo".