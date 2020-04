En lugar de bajar sueldos políticos, Alberto piensa en más impuestos

En medio de la crisis económica que ha generado la pandemia del coronavirus, el presidente Alberto Fernández volvió a mostrarse en contra de reducir el gasto político como ejemplo de ajuste. En una entrevista con Horacio Verbitsky el jefe del Ejecutivo aseguró que es más lógico pensar en una impuesto extraordinario para quienes accedieron al blanqueo de capitales del 2017 que recortar salarios de funcionarios.

Específicamente, este sábado dijo que le parece más razonable el proyecto del diputado Máximo Kirchner de gravar con un impuesto excepcional a quienes participaron en el blanqueo de capitales de 2017 que la propuesta del Juntos por el Cambio de reducir un 30% las remuneraciones de los dirigentes políticos.

De esta manera, descartó un ajuste en los salarios de sus funcionarios y cuestionó el proyecto impulsado por la oposición en la Cámara de Diputados. Según consigna el portal web de Verbitsky, el presidente dijo que no tenía vergüenza sino que estaba orgulloso de hacer política, con un sueldo que es igual o menor al 25% que donaron los jueces de la Corte Suprema de Justicia, sin ñoquis, sin fondos reservados, sin sobres, sin cuentas en el exterior, empresas offshore, sin empresas propias, y puso como ejemplo a sus ministros que están disponibles las 24 horas del día para ayudar a quienes más sufren con la cuarentena.

"Es mucho más razonable pedirles un esfuerzo a ellos que a Carla Vizzoti (secretaria de Acceso a la Salud) que gana 150 mil pesos y está todo el día en la calle viendo cómo combatir el coronavirus", subrayó Alberto Fernández sobre la idea de crear un nuevo impuesto que afecte a grandes empresarios que blanquearon dinero.

"Soy parte de un gobierno de funcionarios que si los llamas a la 1 de la mañana están. Y siempre tienen soluciones. Ninguno de esos funcionarios tienen cuentas en el exterior. Viven de su sueldo y nii ellos -ni yo- tienen sueldo exorbitante. Yo reivindico la provincia. Yo no voy a ser un hipócrita. Esa no es la solución y yo nunca me sumé a esa lógica. Si la política tuvo personajes que han desmerecido a la política yo no soy uno de ellos y los que me acompañan tampoco lo son. Soy un servidor público y vivimos de dedicar nuestro tiempo a ello", aclaró el mandatario.

A lo largo de la entrevista, Alberto Fernández habló de los bancos en la Argentina, la respuesta en los distintos países del mundo ante el coronavirus en base al rol del Estado, el caótico cobro de jubilaciones del último viernes y una dura crítica al presidente de Brasil Jair Bolsonaro por no tomar acciones concretas contra la pandemia. "Tengo mucho miedo a lo que pasa en Brasil y creo que va a repercutir sobre nosotros", subrayó.