Profesionales de Mendoza siguen aislados y se complica la prestación de servicios

En el plan de flexibilización de la cuarentena hay algunas contradicciones. El Gobierno nacional habilitó las obras privadas como actividad económica, en el marco de la flexibilización de la cuarentena. Pero al mismo tiempo no se permite aún que los profesionales de actividades independientes trabajen. En ese grupo entran, entre otros, arquitectos e ingenieros. Es decir, puede haber obras pero los profesionales que las proyectan, calculan y controlan no pueden circular.

El problema se reproduce en todas las profesiones colegiadas que no están dentro de las actividades esenciales no de las exceptuadas posteriormente. Le ocurre a los contadores y a los abogados: no pueden reunirse con sus clientes porque siguen con prohibición para circular. Eso complica a las empresas y al propio funcionamiento de la justicia.

"Exceptúase, en el marco de lo dispuesto en el artículo 2° del Decreto N° 355/20 del cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de la prohibición de circular, en el ámbito de las Provincias de ENTRE RÍOS, MISIONES, SALTA, SAN JUAN, NEUQUÉN y JUJUY, al ejercicio de profesiones liberales, en los términos establecidos en la presente decisión administrativa", dice la disposición nacional que no incluye a Mendoza.

Esa norma permite que solo en las provincias mencionadas los profesionales puedan circular.

Restricciones

El Gobierno de la Provincia, aseguran, elevó a la Nación la solicitud para que los profesionales puedan trabajar. Pero por ahora no hubo respuesta positiva.

En Mendoza los abogados, por ejemplo, ya hicieron dos pedidos específicos. Uno para que los exceptúen y puedan circular, y la otra para que al menos los habiliten a ir hasta sus estudios jurídicos para acceder a los expedientes. Lo que se decida sobre ese grupo afecta directamente a la administración de justicia. La falta de permiso para ellos en Mendoza sugiere que Tribunales seguirá casi sin actividad. Y en el caso de que se libere a los abogados, en el Poder Judicial también podrían tener un problema porque hoy están con personal reducido. Como sea, la administración de justicia seguirá reducida.

Ante la acuciante situación que viven muchos contadores en el marco del aislamiento obligatorio por la pandemia de COVID-19, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Mendoza tiene algo para decir:



En el caso de los Contadores pasa algo similar. En la provincia hay problemas de vinculación entre profesionales y clientes y también para hacer gestiones. Ocurre que ahora los profesionales de las ciencias económicas son clave para que muchas empresas y personas accedan a algunos de los programas de ayuda que lanzó el Gobierno."Durante este aislamiento obligatorio, muchos contadores se han visto con problemas para hacer las presentaciones de la declaraciones juradas, ya que esta actividad no ha sido incluida entre las excepciones. Tampoco se han prorrogado los vencimientos de las DDJJ", ejemplificaba la titular del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, Evelina García.

En el caso de los arquitectos, por ejemplo, hay un sistema de certificación online. El Colegio de esa profesión tiene un sistema de trabajo virtual. Pero no están habilitados para circular y recorrer obras.