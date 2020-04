Maslatón: "Alberto Fernández se ha convertido en un dictador"

Carlos Maslatón, abogado, dialogó en MDZ Radio con el programa "No tan millennians" y fue duro con el Gobierno nacional: "Sienten un placer especial al sentir que dominan a la población".

Respecto a la situación económica del país dijo que "la economía hay que abrirla urgente. Creo que vamos hacia la hiperinflación, íbamos hacia ahí antes del coronavirus". Y agregó: "Es la mayor catástrofe en la historia del país".

Maslatón fue muy crítico diciendo que "el Gobierno tiene la suma del poder público en este momento, no están funcionando las instituciones ni la república. Hay una autocensura tan grande de parte de la población que son los que le están otorgando el poder a un dictador".

.@alferdez Presidente, un estado que por default prohíbe todo y que, desde la prohibición total autoriza a su antojo ciertas cosas, es una dictadura: feudalista, fascista, comunista, maoísta. Yo lo voté a usted. Qué diablos pasó en su cerebro para decidir gobernar así? pic.twitter.com/rkeK5a9ivZ — Carlos Maslatón (@CarlosMaslaton) April 23, 2020

"Alberto Fernández se ha convertido en un dictador. Por fuerzas de las circunstancias, quizás no lo pensó", sentenció el abogado en MDZ Radio.

Al ser consultado sobre el rol de la oposición en esta cuarentena manifestó que "no ha oposición, no hay control, no hay justicia. Ellos hacen lo que se les da la gana y tienen un nivel de aceptación muy alto".

Escuchá la entrevista completa acá: