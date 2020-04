Alberto cree que es la "oportunidad de crear un sistema más justo"

El presidente Alberto Fernández encabezó hoy una reunión con los movimientos sociales y, junto al ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, analizó las estrategias de salida de la crisis generada por el Covid-19, al afirmar que es "la oportunidad de hacer un sistema más justo" y señalar a los referentes sociales como "actores centrales" junto al Estado, en este desafío.



"Tenemos la oportunidad de hacer un sistema más justo y ustedes son actores centrales porque tienen respeto en sus comunidades”, dijo Fernández al cierre del encuentro que mantuvo esta tarde en la residencia de Olivos, donde el mandatario transita el aislamiento.



Durante la reunión, el mandatario se comprometió ante los referentes de los movimientos sociales a "profundizar la asistencia estatal en los sectores más vulnerables y llevar soluciones para la entrega de alimentos en todo el país", en el marco de la contención ante el aislamiento social, preventivo y obligatorio, dispuesto a partir de la pandemia de coronavirus y con el objetivo de proteger a los sectores que más lo necesitan.



Las organizaciones, por su parte, le propusieron la creación de un fondo para los trabajadores de la economía popular, según confirmó en declaraciones a la prensa al finalizar el encuentro el dirigente de la agrupación Barrios de Pie y actual subsecretario de Promoción de la Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social, Daniel Menéndez.



"Estamos en una situación difícil y creemos que debemos sostener a los movimientos sociales y el ingreso de los jubilados y de quienes menos tienen", dijo y aseguro que durante la reunión se analizó la implementación de "mecanismos compensatorios" ante la emergencia sanitaria originada por la pandemia de coronavirus.



Fernández reconoció "el rol" de estas organizaciones en "la economía popular" y les dijo: "Nadie se salva solo y no me voy a olvidar de ninguna persona en ningún barrio necesitado de la Argentina”.



Asistieron al encuentro en la Residencia de Olivos, los dirigentes sociales Esteban 'Gringo' Castro (UTEP), Juan Grabois (CTEP), Nicolás Caropresi y Jaqueline Flores (MTE), Rafa Klejzer y Vanesa Escobar (Movimiento Popular La Dignidad), Daniel Menéndez y Norma Morales (Somos Barrios de Pie), Juan Carlos Alderete y Silvana Aguirre (Corriente Clasista y Combativa), Gildo Onorato y Milka Sosa (Movimiento Evita) y Dina Sánchez (Frente Popular Darío Santillán).



Acompañaron al Presidente de la Nación, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el secretario general, Julio Vitobello; el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz; el secretario de Relaciones Políticas y Parlamentarias de Jefatura de Gabinete, Fernando Navarro; y el secretario de Economía Social, Emilio Pérsico, estos últimos dos integrantes a su vez del Movimiento Evita.



En declaraciones a Télam, Caropresi relató que durante el encuentro los líderes sociales le pidieron al Gobierno "beneficios" para los trabajadores de la economía popular, "destinados contener el impacto negativo de la cuarentena masiva en el sector privado".



"También hubo un planteo concreto para que, como con el sector industrial, el sector privado, el financiero, las pymes y los monotributistas que están pidiendo fondos, haya programas que tiendan a fortalecer y sostener esa economía de acá en adelante para resurgir de las cenizas que nos deje el coronavirus", dijo el referente del MTE.



"Los sectores de la economía popular necesitan recursos para poder generar empleo en obras de cloacas, mejoramiento de escuelas y salas sanitarias" y también para ordenar la venta ambulante", precisó.



Por su parte, la dirigente de Barrios de Pie, Silvia Saravia recordó que durante la emergencia sanitaria aumentaron los casos de violencia de género y reclamó medidas para proteger a las mujeres en el contexto de aislamiento.



En tanto que el diputado nacional y dirigente de la CCC, Juan Carlos Alderete, aseguró que también se abordó la situación de los despidos y suspensiones.



Según fuentes cercanas a la reunión, Fernández enfatizó en todo momento que desde el inicio de la emergencia sanitaria se pusieron en marcha distintas políticas para "garantizar el ingreso de los jubilados y de los sectores más castigados" y que se iba a "seguir trabajando" en ese sentido.



"Expresamos nuestro apoyo a las medidas sanitarias que tomó y nuestra preocupación por el impacto de la cuarentena en las barriadas. Le hicimos saber que hay provincias donde los alimentos no llegan y nos dio su compromiso en resolverlo", dijo Alderete.



"El Presidente reconoció y valoró el trabajo que venimos haciendo las trabajadoras y trabajadores de la economía popular y se comprometió a no dejar desprotegidos a los más humildes", sostuvo Dina Sánchez, referente del Frente Popular Darío Santillán, a través de su cuenta oficial en la red social Twitter.