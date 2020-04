Dalmiro Garay explicó cómo sigue la Justicia en la cuarentena

La Suprema Corte de Justicia de Mendoza, con el aval de los siete ministros del máximo tribunal, firmó la Acordada N° 29.502 en el que se prorroga la inhabilidad extraordinaria desde el 1 al 8 de abril y además pone en conocimiento las herramientas que se están trabajando a fin de garantizar el servicio de justicia, como por ejemplo el teletrabajo para jueces, funcionarios y auxiliares, como también la posibilidad de realizar la presentación de escritos de forma electrónica.

En Con Qué Derecho (MDZ Radio), uno de los siete jueces del máximo tribunal, Dalmiro Garay, explicó en qué consiste la acordada:

"Teníamos que prorrogar la no atención al público en el Poder Judicial y lo declaramos hasta el 8 de abril. Esta acordada pone en funcionamiento un conjunto de mecanismos informáticos. Hemos logrado que los jueces tengan la herramienta para trabajar desde sus casas con la computadora. Estamos habilitando que los jueces puedan empezar a dictar sentencias nuevamente y las listas para que los abogados puedan ver las resoluciones judiciales. Además hemos habilitado completamente el pedido de libramiento de orden de pago, es decir que cualquier abogado podrá pedir que se libre el cheque, como decimos en la jerga, por un juicio en donde tiene depositado el banco. Y eso tiene dos condimentos: como los abogados no pueden desplazarse hasta Tribunales se ha habilitado un sistema de gestión de documentos para poder subir el escrito por Internet o por correo electrónico, y el juez lo va a proveer de esa manera. Y con el Banco Nación estamos trabajando para hacer transferencias online porque no hay dónde cobrar el libramiento de la orden de pago, ya que los bancos están cerrados, así que van a ser transferencias bancarias", explicó.

¿Qué es un libramiento de pago?

Libramiento de pago significa que cuando hay un expediente en el que se ha depositado dinero, por ejemplo un pago después de una sentencia, en el que el demandado paga una suma establecida en la condena, por ejemplo, ese dinero queda depositado en la sucursal Tribunales del Banco Nación y para retirarlo hay que acudir al juzgado donde se tramita ese expediente para que libre una orden de pago. Se hace un cheque con el monto que se pide para retirar, lo firman las autoridades del tribunal y el accionante -el que tiene el expediente- lo cobra en el Banco Nación.

Este miércoles la Corte Suprema de la Nación prorrogó hasta el 12 de abril la feria judicial extraordinaria para los tribunales nacionales y federales. La decisión se tomó ante la extensión del aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por el gobierno nacional. Mientras tanto, el Poder Judicial de Mendoza informó que la inhabilidad en la provincia se extenderá hasta el 8 de abril.

