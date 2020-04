Prohiben con la excusa de proteger

Diego Santilli habló sobre la medida tomada por la Ciudad de Buenos que se refiere a que los mayores de 70 años tengan un permiso para poder abandonar sus casas en medio de la pandemia. Esto causó mucha polémica, pero el Vicejefe de Gobierno de la Ciudad, afirmó: “No se trata de prohibir sino de proteger”.

"Buscamos que nos den una oportunidad para ayudar a los mayores de 70 y evitar que se contagien. De los fallecidos en el mundo 8 de cada 10 son mayores de 70 años. En la Argentina de las personas fallecidas el promedio da 71 años. No se trata de prohibir, se trata de proteger" , lo dijo en relación a las disposiciones discriminatorias que buscaba prohibir la circulación de personas mayores de 70 años.

Pondrán a disposición un servicio telefónico para que los que no quieran salir no lo hagan, pero el funcionaria aclara que "no se trata de buscar ningún tipo de limitaciones". Los datos oficiales indican que en la Ciudad hay 691 casos positivos de los 2839 que se registran a nivel nacional.