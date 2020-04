El sistema de transporte pende de un hilo y piden ayuda a Nación

En diálogo con MDZ Radio, el secretario de Servicios Públicos Natalio Mema aseguró que el panorama a futuro en el transporte público de pasajeros es "extremadamente complicado" si no se toman medidas en el gobierno nacional. En concreto, aseguró que es necesario que se incluya a las empresas de transporte para que puedan acceder a los Repro que ofrece el gobierno y a la posibilidad de dilatar las cargas patronales. "El sistema de transporte a nivel nacional está muy complicado. Cinco provincias lo frenaron al 100%. Hay provincias que no han podido pagar marzo", aseguró.

De todas maneras, sostuvo que la situación en Mendoza es mejor que en otras jurisdicciones y que el salario de marzo se pudo pagar con normalidad. Pero a futuro no está garantizado y están haciendo esfuerzos para encontrar una solución y que "el hilo no se corte por lo más fino" y no se le baje el sueldo a los trabajadores.

Los indicadores no son alentadores. Las frecuencias funcionan al 40% por lo que se paga ese porcentaje de kilómetros recorridos. Además, hay un 85% menos de pasajeros. Sin embargo las empresas deben pagar al 100% de los choferes y en sueldos se va el 70% de los costos de las empresas. Eso pone a los empresarios en una situación sensible ya que los ingresos están por el suelo pero los costos se mantienen.

"Mendoza ha podido pagar sueldos pero el panorama que vemos para adelante es extremadamente complicado porque las herramientas económicas las tiene el estado nacional", admitió Mema. "Hay que buscar respuestas económicas en la nación. Los programas Repro hoy no incluyen al transporte público. Los aportes patronales y prórrogas todavía no se flexibilizan en transporte público. Si bien son empresas que actualmente prestan servicios, no están ajenas al problema", manifestó.

"El asunto es que no se corte por lo más fino y que los sueldos no se dejen de pagar. En larga distancia se pagaron el 50% pero esa tiene que ser la última instancia: rebajar sueldo o alternar personal. Queremos que no se quede nadie sin cobrar, pero buscando la manera. Son 5 mil personas lo cual no es un número menor. Nos vamos a tener que sentar con Sipemom y las empresas", finalizó.

Escuchá la entrevista completa.