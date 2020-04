Suarez, Cristina y Larreta: el "blindaje" político del Gobierno para el canje de deuda

El Gobierno nacional jugó fuerte en lo financiero y también en lo político. El presidente Alberto Fernández; la vicepresidenta Cristina Fernández de un lado y el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, elegido como líder de la oposición por el propio Gobierno, del otro. Un "blindaje" político para uno de los anuncios más trascendentes de la gestión del Presidente y fuera de la agenda del coronavirus.

La renegociación de la deuda era el principal objetivo de la primera etapa de la gestión nacional. La pandemia cambió el orden de prioridades, pero no hizo desaparecer los problemas. El ministro Martín Guzmán y el propio Fernández hablaron con tono fundacional: el canje de la deuda puede ser un antes y un después.

Por eso la convocatoria a todos los gobernadores. Las ironías del destino hicieron que uno de los actores principales del esquema político del oficialismo estuviera ausente. Por las torpezas de la gestión cotidiana, Axel Kicillof no pudo estar. Sí llegaron los principales referentes de la oposición, avalando con su presencia la presentación de la propuesta de canje de la deuda.

Los mandatarios provinciales no son actores ingenuos, sino partícipes interesados. Por un lado por la necesidad de renegociar sus propias deudas y también por la dependencia nacional que tendrán en el futuro inmediato: sin ayuda de recursos federales, la mayoría no tiene forma de sostener su estructura. O ayuda nacional directa, o aval para cuasimonedas. No hay muchas más opciones.

Necesidades mutuas

El gobernador Rodolfo Suarez es de los que más bajo perfil tiene, pero hoy tuvo un gesto político importante hacia Alberto Fernández y el presidente le agradeció en su discurso. Suarez no había viajado hasta ahora y por primera vez lo hizo en tiempos de cuarentena. Incluso acudiendo a un vuelo privado y a riesgo de quedar aislado por 14 días en su domicilio al regreso.

A pesar de las tensiones y de la guerra fría que la Nación y Mendoza tienen, Suarez no ha mostrado públicamente reacciones contra el Presidente. Todo, a pesar de los cortocircuitos por el freno a la compra de respiradores, de las dudas por la forma en que se reparten los fondos nacionales y otros cruces.

En el fondo hay una necesidad latente. Mendoza está en proceso de renegociación de su propia deuda con bonistas extranjeros y aunque es independiente de lo que haga la Nación, todo influye. Hay antecedentes de resultados dispares: a diferencia de la Nación, Mendoza nunca entró en default y renegoció su deuda de manera particular. Ahora van por el mismo camino. Pero además, la Provincia busca aval para renegociar y postergar pagos hacia el Banco Nación y la Anses, entre otras relaciones cruzadas con el Gobierno de Alberto.

El blindaje político que buscó el Presidente lo consiguió; al menos en la primera foto. Ahora vendrá el análisis de la letra chica de la oferta y las repercusiones.