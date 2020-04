Más de 5.000 Pymes y monotributistas reciben créditos de hasta 100 mil

El Ministerio de Economía y Energía, a través del Fondo para la Transformación y el Crecimiento, entregó los primeros microcréditos para Pymes y monotributistas que vieron afectadas sus actividades, producto del aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado para mitigar la propagación del coronavirus.

Como se anunció oportunamente desde la cartera económica de la Provincia, se busca con esta medida asistir a todos los emprendedores que quedaron excluidos de los anuncios realizados por el Gobierno nacional, y promover así el sostenimiento de las pymes locales.

En este sentido, el ministro Enrique Vaquié comentó: “Por iniciativa del gobernador Rodolfo Suarez, comenzamos hoy con la línea que anunciamos el 3 de este mes. Hasta el momento, el fondo evalúa 500 solicitudes por parte de Pymes y monotributistas que estarían en condiciones de ser asistidos financieramente. Los estamos viendo con la premura de esta circunstancia que implica que haya personas que hace un mes no pueden generar ingresos. Como lo anunciamos oportunamente, buscamos con esta medida complementar las propuestas del Gobierno nacional".

#Coronavirus



Comenzamos a firmar y depositar créditos que anunciamos el 3 de abril pasado. Estimamos que en las próximas semanas asistiremos a más de 5.000 pymes de hasta 5 empleados y monotributistas para mitigar efectos de cuarentena sanitaria nacional @rodysuarez @FTyC_Mza pic.twitter.com/AN34U3Sm4Q — Enrique Vaquié (@evaquie) April 14, 2020

Pymes y monotrobutistas

Los primeros beneficiarios celebraron la iniciativa del Gobierno provincial y resaltaron dos puntos fundamentales: uno tiene que ver con la celeridad del otorgamiento, anticipándose a las situaciones que deberán afrontar las pymes a fin de mes y que, en parte, ya observaron durante los últimos días de marzo. El otro responde a las facilidades de pago ofrecidas por la entidad y a la conveniencia de las tasas.

“Mi centro de estética era mi mayor ingreso, gracias a Dios, tenía mucho trabajo y cuando uno trabaja tanto, se empieza a generar un circuito que hay que mantener. Pago mucho de impuestos y tengo gastos en relación a lo que gano. Ahora, al tener mi local cerrado, no ha ingresado ni un peso y los gastos de tarjetas e impuestos siguen siendo los mismos”, destacó Eliana Prado, cosmiatra y profesora de Educación Física que tiene un centro de estética y realiza tratamientos corporales, faciales, depilación definitiva y ejercicio.

“El mes que pasó no alcancé a pagar todo lo que se gastó, ya que el 19 ya no pude trabajar más, así es que ya vengo arrastrando deudas del mes pasado, más las que este mes tampoco voy a poder cubrir”, comentó Prado, quien recibirá un microcrédito de $35.000 a devolver en 15 meses con un plazo de gracia de 6. Consultada sobre el destino de los fondos, señaló: “Básicamente es para poder enfrentar algunos gastos y no quedar tan endeudada ante la situación. Realmente el financiamiento me pareció muy bueno”.