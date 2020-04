Cruce de legisladores por los fondos nacionales para Mendoza

Los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que el Gobierno nacional destinó a Mendoza, fueron el motivo de cruces en la sesión (virtual) de hoy del Senado.

Con 1.146 millones de pesos, la provincia se ubicó séptima en el reparto, pero este martes, legisladores del oficialismo se negaron a tratar el Proyecto (de resolución) presentado por el Frente de Todos para coparticipar los ATN.

El senador Alejandro Abraham indicó que “no quiero pensar que esto es una maniobra del gobernador de la provincia para tratar de centralizar los fondos y después distribuirlos caprichosamente, o que se quiera domesticar a la oposición porque me parece que hemos venido acompañando todo este proceso con total transparencia y sin obstaculizar ninguna acción del gobernador”.

A su turno, Adolfo Bermejo hizo referencia a declaraciones del ministro Nieri sobre que, “en lo que refiere a la salud, el servicio lo presta casi exclusivamente la provincia” con ese argumento le dicen que no a los municipios, expresó Bermejo. “No me extraña porque es el mismo ministro que, cuando se cayó el Fondo de la Soja y presentamos un proyecto para ayudar a los municipios también les dijo que no”, recordó el legislador.

En la sesión online de hoy los legisladores Lucas Ilardo, Abraham y Adolfo Bermejo reiteraron que el Gobierno Provincial debe garantizar la distribución de los fondos nacionales, a todos los departamentos, de forma equitativa.

Finalmente el jefe de bloque en senadores, Lucas Ilardo señaló que “hace dos semanas veíamos al presidente de la Unión Cívica Radical Alfredo Cornejo, al propio Suarez y a Nieri diciendo que era necesario que el Presidente coparticipara todos los recursos de ATN a las provincias, ahora resulta que al momento de recibirlos los vecinos de los municipios observan cómo no se cumple con el federalismo que se pedía antes”.

También se pidió conformar, con urgencia, la Comisión de Seguimiento de las herramientas que se le han otorgado al gobernador en esta emergencia, así como el Comité de Crisis, con especialistas y diversos sectores que puedan aportar en esta situación.

El intendente de San Carlos, Rolando Scanio, ya se había sumado al pedido de los jefes comunales del PJ que reclaman la coparticipación del dinero que el gobierno nacional envió a Rodolfo Suarez en concepto de ATN.