Suarez no coparticipará la ayuda nacional y la UCR cuestiona a intendentes del PJ

"Los recursos contenidos en el decreto presidencial que llegaran a la provincia desde la Nación...tienen un único destino que es la emergencia sanitaria. Y como ha ocurrido hasta ahora, esos fondos serán administrados por la provincia en función del plan integral que ha elaborado la autoridad sanitaria para atender la emergencia en todo el territorio de Mendoza". La frase es el final de un duro comunicado de la UCR de Mendoza que respalda lo que parece una decisión tomada: no habrá coparticipación automática de los fondos nacionales que llegarán como rescate por la situación económica y financiera.

Se trata de 2500 millones de pesos como ATN y otros 2500 millones de pesos como crédito. Desde el PJ reclamaban que esos fondos sean coparticipados. Pero no será así. "Conocemos las distintas realidades de cada uno de los departamentos de Mendoza, conocemos las buenas administraciones de nuestros funcionarios, pero también conocemos a nuestra oposición que en muchas ocasiones prioriza la mezquindad política, no solo yendo en contra de los intereses de las y los mendocinos, y en otras actúan con hipocresía al exigir en la Provincia lo que no exigen en la Nación por temor a ser castigados", dice el comunicado del radicalismo que apunta directamente a los intendentes del PJ.

Desde el oficialismo aseguran que la Provincia ha cumplido con la coparticipación de los municipios y que es la Nación al que no ha ejecutado las medidas anunciadas. "Mendoza y sus municipios todavía esperan la implementación definitiva de la tarjeta alimentaria nacional, algo que en otras provincias está vigente hace por lo menos 3 meses. A diferencia de ello actualmente, la coparticipación de los recursos hacia los municipios se realiza correctamente y cumpliendo con todos los criterios legales vigentes. Sin embargo, es lógico que existan diferencias entre aquellas buenas administraciones que responden con eficacia a las necesidades de las y los vecinos; y las que no pueden hacerlo", dicen los radicales. "Mientras muchos solo ocupan la cuarentena para intentar rapiñar recursos para sí, nosotros seguimos trabajando incansablemente para que todos, pero todos de verdad, se vean alcanzados y contenidos por las decisiones políticas, sociales y económicas para enfrentar esta crisis sanitaria", cierra el comunicado.

El comunicado completo

Desde el primer momento en el que comenzamos a transitar esta emergencia, celebramos aquellas medidas oportunas, colocándonos a disposición con gran voluntad y vocación de servicio. No solo en cuanto a recursos humanos y técnicos sino también con nuestra infraestructura.

Conocemos las distintas realidades de cada uno de los departamentos de Mendoza, conocemos las buenas administraciones de nuestros funcionarios, pero también conocemos a nuestra oposición que en muchas ocasiones prioriza la mezquindad política, no solo yendo en contra de los intereses de las y los mendocinos, y en otras actúan con hipocresía al exigir en la Provincia lo que no exigen en la Nación por temor a ser castigados.

Nuestras funcionarias y funcionarios que cumplen tareas en los distintos niveles del Estado, no son ajenos a la realidad del pueblo mendocino. Pusieron el ejemplo recortando sus sueldos, impulsando medidas acertadas en pos de la salud de los mendocinos, trabajando en respuestas específicas para hacer frente a la violencia de género e intrafamiliar, criticando con propuestas reales las decisiones equivocadas de la Nación, dando impulso a medidas que benefician a los productores y emprendedores de Mendoza.

Sabemos que los Municipios cumplen un papel fundamental en esta pandemia, ya que son los efectores estatales más cercanos a la ciudadanía, no solo responden a las necesidades más inmediatas, sino que en numerosas oportunidades sostienen programas nacionales ya que son el vehículo para que estos lleguen a la gente. Mendoza y sus municipios todavía esperan la implementación definitiva de la tarjeta alimentaria nacional, algo que en otras provincias está vigente hace por lo menos 3 meses.

A diferencia de ello actualmente, la coparticipación de los recursos hacia los municipios se realiza correctamente y cumpliendo con todos los criterios legales vigentes. Sin embargo, es lógico que existan diferencias entre aquellas buenas administraciones que responden con eficacia a las necesidades de las y los vecinos; y las que no pueden hacerlo.

Los recursos contenidos en el decreto presidencial 352/2020, que llegaran a la provincia desde la Nación en concepto de aportes del tesoro nacional en una parte y en la otra, como préstamos del fondo fiduciario para el desarrollo provincial tienen un único destino que es la emergencia sanitaria. Y como ha ocurrido hasta ahora, esos fondos serán administrados por la provincia en función del plan integral que ha elaborado la autoridad sanitaria para atender la emergencia en todo el territorio de Mendoza.

No está de más recordar que mientras muchos solo ocupan la cuarentena para intentar rapiñar recursos para sí, nosotros seguimos trabajando incansablemente para que todos, pero todos de verdad, se vean alcanzados y contenidos por las decisiones políticas, sociales y económicas para enfrentar esta crisis sanitaria.