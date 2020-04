Piden la condonación de la deuda a los países de América Latina

Dirigentes progresistas de América Latina y España que integran el Grupo de Puebla, entre ellos el presidente Alberto Fernández, llamaron hoy durante una videoconferencia a condonar la deuda externa de países de la región ante la debacle económica causada por la pandemia de coronavirus, que paralizó casi por completo las actividades productivas en gran parte del planeta.



Además del mandatario argentino, participaron de esta videoconferencia ex presidentes, como los brasileños Luiz Lula da Silva y Dilma Rousseff, y el paraguayo Fernando Lugo, entre otros, y ex ministros y cancilleres, como el argentino Jorge Taiana y el chileno Carlos Ominami.



En total fueron 40 líderes de América Latina que participan en representación propia, no de organizaciones ni gobiernos, se aclaró, trabajan en un documento que, según anticiparon en una videconferencia de prensa, comienza con una expresión de solidaridad con todos los pueblos del mundo afectados por esta crisis.



"El progresismo es humanidad, por lo tanto nuestro mensaje es para las personas que sufren" los efectos de esta pandemia, señalaron los organizadores del Grupo de Puebla.



Los líderes regionales también expresaron su "reconocimiento y admiración a los hombres y mujeres" que trabajan las 24 horas de cada día en los sistemas de salud; "en particular a las mujeres, que representan el 70% del personal de los sistemas de salud".



En términos más políticos, otro punto del documento que se elabora destaca "lo importante de contar con sistemas de salud fuertes", luego de que durante las últimas décadas gobiernos neoliberales de la región "han estado debilitando los sistemas de salud pública".



Esta crisis global por la pandemia del Covid-19, agregaron, "demuestra que estaban equivocados", que "la salud, la investigación, las políticas públicas, no pueden estar sujetas a los intereses de los mercados".



En este sentido, el Grupo de Pueblo llama a respaldar y fortalecer a la Organización Mundial de la Salud (OMS), que fue atacada por algunos gobiernos y medios de algunos países y llaman a los estados "a defender" a este organismo global.



Los voceros del grupo anticiparon que el Grupo de Puebla hace suyas sus propuestas sobre las renegociaciones de deudas públicas y sobre el levantamiento de bloqueos y sanciones unilatelares impuestas a países de la región.



En su intervención, el presidente Alberto Fernández afirmó hoy que "una de las más grandes tragedias que ha traído el capitalismo es la falta de solidaridad en el crecimiento" y, en ese sentido, reiteró que, "si algo bueno se puede sacar de esta tragedia, es que acá nadie se salva solo", en referencia a la pandemia de coronavirus que afecta a la Argentina y al mundo.



Fernández participó desde la residencia presidencial de Olivos de esta primera cumbre virtual de líderes progresistas del Grupo de Puebla sobre las consecuencias del Covid-19, de la que también participaron el canciller Felipe Solá y el senador y ex ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Taiana; además del secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello.



"Entre la economía y la salud de la gente, yo elegí la salud. Una economía que se cae el 11% se puede volver a levantar. Un hombre o una mujer que muere, no", dijo el Presidente al inicio de las deliberaciones de la agrupación que reúne a 14 países de Latinoamérica y España desde Olivos.



Fernández manifestó que es necesario "impedir que la tragedia se profundice", ya que "estamos siendo atacados por un ejército invisible" y consideró que "sólo la sociedad organizada puede superar esta crisis" provocada a nivel mundial por el coronavirus.



Por otra parte, señaló que América Latina es "el continente más desigual", y convocó a "pensar de otra manera en construir el mundo que viene cuando esto pase".



"Creo que todo se pone en tela de juicio cuando vemos lo que le pasa al mundo", advirtió el mandatario y reflexionó: "De repente un virus minúsculo puede terminar con fortunas, destruir economías, puede desacelerar el crecimiento y toda inversión se vuelve inútil ante la ausencia de gente que consuma y gente que deja de consumir".



En esa línea, aseveró: "Me parece que una de las grandes tragedias que el postmodernismo en términos filosóficos y el capitalismo en términos económicos nos ha traído, es la ausencia de solidaridad en el crecimiento".



"Creo que si algo bueno podemos sacar de aquí en adelante es la necesidad de entender que aquí nadie se salva solo, como le gusta decir al papa Francisco", insistió, palabras que fueron asumidas como propias por el grupo regional.



El Grupo también criticó la gestión que realizan de esta crisis global países como Chile y Brasil.



Sobre el gobierno del mandatario chileno Sebastián Piñera, señalaron el riesgo de que "un exceso de ortodoxia liberal se imponga ante la necesidad de atender a los trabajadores", por lo que "llamamos a que la crisis no la paguen los más pobres".



En el mismo sentido, se pronunciaron sobre la gestión del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien tiene un conflicto interno de poder y literalmente "boicotea" las medidas de seguridad que se impulsan con el fin de controlar el avance de los contagios.