Bilotta: "Por criticar a Suarez, Fernández recibió un duro reproche de Mario Negri"

El periodista Daniel Bilotta, en su análisis político en MDZ Radio, hizo foco en dos temas claves. Primero habló de la falta de un plan del gobierno nacional para salir de la cuarentena, y anticipó que el presidente Fernández tiene la intención de extenderlo hasta el 3 de mayo, ante un contexto financiero complicado ya que se agota la espalda financiera de municipios importantes del Gran Buenos Aires, sobre todo, para poder pagar los sueldos, especialmente en junio.

Por otro lado también hizo foco en las relaciones políticas del presidente: "una relación incómoda" con el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof y una buena relación con Jorge Macri, intendente de Vicente López y primo del ex presidente Mauricio Macri.

Además mencionó un fuerte reproche vía telefónica que Fernández recibió del radical Mario Negri por cómo criticó Fernández al gobernador de Mendoza, Rodolfo Suarez, en la entrevista hecha por Horacio Verbitsky, en el que el presidente se quejó del mandatario de Mendoza por "cerrar la frontera" por el coronavirus, un dato erróneo -ya que la provincia no se encuentra en esa situación. "Fue un reproche muy fuerte" el del presidente del interbloque de Cambiemos al jefe de Estado, comentó Bilotta.

El análisis de Carlos Bilotta, en frases:

Incómodo. "La gestión de Fernández ha tenido problemas con Salud, Anses (para pagar sueldos), PAMI (con la licitación de alcohol en gel) y Desarrollo Social (compra de alimentos). Es interesante ver hasta qué punto la realidad está poniendo en un lugar incómodo a Alberto Fernández. Esto pesa en la decisión la llevar la cuarentena hasta el 3 de mayo".

Sin plan. "La decisión primera de Fernández es ir con al cuarentena hasta el 3 de mayo porque pareciera que no está resuelto un plan propio de salida de la misma. Si uno mira con lo que pasó con los jubilados en los bancos supone que hace falta una logística mucho más afinada para poner en marcha algunos motores de la economía. No es cierto que todos los gobernadores están de acuerdo con extender la cuarentena. El gobierno tiene el desafío de en los próximos días de pensar en una salida".

Hasta junio. "Ya no hay municipios que tengan espalda para pagar sueldos en junio. El gobierno tendrá que apelar a su imaginación y a sus planes para resolver esto Por otra parte, Gutiérrez, gobernador de Neuquén, volvió a plantearle a Fernández una solución sobre la pérdidas de regalías. YPF no le está comprando petróleo a sus socios porque están vendiendo muy poco y eso hace caer las regalías de Neuquén Dicen que eso es potestad de Matías Kulfas, quien aparece como hombre fuerte del Gobierno, pero de un gobierno de quien depende mucho de la emisión monetaria. No hay muchas soluciones. Estamos casi atascados"

Cristina y Macri (Jorge). "El martes pasado Fernández habló con Cristina, cara a cara y que derivó en que el miércoles el presidente apareciera en La Plata, cuando Axel Kicillof lanzaba una suerte de monedero electrónico. Muchas quejas de intendentes con Axel Kicillof, quien habló casi 45 minutos con el presidente al lado. Lo que más le reprochan los intendentes es su enorme responsabilidad por el banco Provincia, en las colas de jubilados en el conurbano. La mayoría de los jubilados de la provincia de Buenos Aires cobran por el Banco Provincia. Y le atribuyen una parte del fracaso de la operatoria de cobro de jubilados del viernes en que salieron en masa a los bancos. Luego, tras concluir el acto con Kicillof, Fernández recibió en Olivos a Jorge Macri. Luego, Mario Negri le reprochó a Fernandez los calificativos que tuvo para el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suarez, y para Gerardo Morales. Se lo reprochó fuerte".