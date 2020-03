Presupuesto: "Que los intendentes expresen su voluntad"

Tras la media sanción en Diputados, pero sin incluir el plan de obras financiados en dólares por organismos multilaterales, el martes se tratará el proyecto de Presupuesto 2020 en el Senado provincial. Entrevistado por "Sonría lo estamos filmando" (MDZ Radio), el diputado radical José Orts pidió que los intendentes, sobre todo del este mendocino, se pronuncien a favor o en contra del plan de obras públicas.

"No escuché hablar a los intendentes de La Paz y de Santa Rosa, no los escuché hablar del acueducto ganadero y de la doble vía San Martín - Junín y Rivadavia, obras importantes que generan puestos de trabajo. Abrir la matriz productiva implica hacer obras importantes. Me gustaría que los intendentes puedan expresar cuál es su voluntad. Hemos escuchado a otros ex intendentes de la región y se han pronunciado a favor de este plan de obras", afirmó.

"Estas obras son para todos los mendocinos. Esperamos que el martes tengamos presupuesto y financiamiento. Cuando hablamos de las obras en la zona Este son financiadas por organismos multilaterales, con plazos de pago de 10 años y un año de gracia, con tasas muy bajas (del 2,7%), y cuestan mucho hacer estos proyectos", completó.

El audio completo con la entrevista

En detalle, el plan de obras frenado en Diputados: