Morales sin filtro: "Antes de indultar a Milagro Sala, que me peguen un tiro en la cabeza"

Sin filtro. Así se podría sintetizar la reacción del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, quien dijo que es "imposible" una eventual liberación de la detenida dirigente social Milagro Sala.

Y disparó: "La liberación de Milagro Sala es imposible. Salvo que yo la indulte, lo que no voy a hacer, antes que me peguen un tiro en la cabeza. No la voy a indultar".