Hebe de Bonafini alabó al ejército en el Día de la Memoria: "Lo necesitamos"

La presidenta de la Asociación Madres de Plaza, Hebe de Bonafini, alabó al Ejército argentino durante este 24 de marzo "Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia" al decir que "lo que está haciendo me parece muy bien" y que lo "necesitamos" en este contexto por la pandemia de Covid-19.

"Me parece bárbaro que la policía tenga el rol de disuadir", agregó la defensora de los derechos humanos en relación a los que no cumplen con la cuarentena obligatoria, mientras que no perdió oportunidad para criticar con dureza al gobierno anterior encabezado por Macri.

"Con Macri no alcanzarían los cementerios", dijo a tono con las declaraciones realizadas por Estela de Carlotto, quien aseguró que con el expresidente "no se cuántos moriríamos". Ambas expresiones, en relación al coronavirus que mantiene al país en un aislamiento social obligatorio.

"Este gobierno tiene la sartén por el mango y el mango también", dijo y se preguntó: "¿Qué le vas a pedir a la gente que se lave las manos si no tiene agua ni jabón? ¿Qué le vas a pedir que se quede en la casa si no tienen ni casa?. Hay mucha desigualdad, la pobreza nunca fue tan indigna como ahora", disparó.

Finalmente felicitó al presidente Alberto Fernández de quien dijo que "está haciendo más de lo que él creía que podía hacer y está teniendo una firmeza que no le conocíamos: nos está salvando la vida", aseveró la polémica líder de la agrupación de derechos humanos.