Ulpiano se indignó por un posteo en el que sale la Reina de Ciudad: "Debe dar explicaciones"

En el día de ayer -sábado 21 de marzo- circuló una imagen de la Reina de la Vendimia de la Ciudad de Mendoza, Micaela Agustina Leiva, en la que supuestamente rompía el aislamiento social obligatorio al reunirse con amigas, e incluso utilizar en el posteo la leyenda "ni ahí con la cuarentena".

La joven de 19 años, que representó al barrio La Favorita y fue una de las últimas electa para la edición 2020 de la Vendimia, aparece en una historia de Instagram sacando la lengua, actitud que molestó a varios funcionarios.

El revuelo que causó este posteo de Instagram llegó a oídos del intendente de la Ciudad de Mendoza, quien a través de Twitter expresó su malestar y solicitó a la joven las explicaciones pertinentes.

Ante las publicaciones recientes, he solicitado a Agustina, reina de la Ciudad, que brinde explicaciones.

Ella, tiene una responsabilidad pública y debe dar el ejemplo.

Debemos ser solidarios, responsables y tomar conciencia.#EmergenciaSanitaria#COVID19https://t.co/lG4eSpstIk — Ulpiano Suarez (@UlpianoSuarez) March 22, 2020

"Ella tiene una responsabilidad pública y debe dar el ejemplo. Debemos ser solidarios, responsables, y tomar conciencia", dijo en la red social del pajarito el intendente.

Según la periodista Laura Guevara, Suarez expresó que la Reina, así como lo están haciendo muchísimas personas en todo el mundo, "podría estar difundiendo en sus redes la importancia del aislamiento a quienes la siguen, más aun teniendo en cuenta la gran cantidad de jóvenes que hay en su barrio y que la acompañaron para coronarse reina de la Ciudad".

Desde el entorno de la joven comentaron que la fotografía es vieja, y que el posteo no pertenece a ella sino a una prima, pero desde el municipio avisan que si Agustina no acredita que no incumplió el aislamiento, las medidas a tomar pueden ser drásticas.

El reglamento vendimial estipula sanciones que pueden llegar hasta la destitución de la muchacha en cuestión.