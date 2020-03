Planes de ahorro: cómo sumarse a los reclamos por las cuotas excesivas

La jueza Fabiana Martinelli informó sobre la acción colectiva que se lleva adelante en su juzgado en contra de Volkswagen por el precio de las cuotas de los planes de ahorro. En la audiencia, la jueza dio algunas claves sobre el impacto de la medida.

La jueza informó a los adjudicatarios cómo es el proceso. Y allí surgió un dato clave: al tratarse de una acción colectiva todos los adjudicatarios de planes de Volskwagen estarán incluídos en la causa, hayan o no demandado. Es decir, que la sentencia de la causa abarcará a todos.

En el mismo sentido, la medida cautelar que ya dictó ese juzgado incluye a todos. Por eso, explicó la jueza, todos deben recibir un ajuste de la cuota que retrotraiga los valores. La medida dispone que las cuotas deben retrotraerse a abril del año pasado, y sumarle como variable de ajuste el coeficiente de variación salarial. Eso implica una sensible baja en el valor base y en los gastos administrativos. Pero, aclaró la magistrada, no están abarcados los seguros que incluyen los planes y que también son altos. Se trata de los seguros de vida y el de los autos, cuando son entregados.

La medida cautelar es hasta que haya sentencia firme en la causa. Es decir, hasta ese momento se deben mantener los criterios establecidos por la jueza Martinelli.

Otra clave de la medida cautelar es que la justicia ordenó que VW no ejecute los autos de los deudores. Esto no implica que se frenen los procesos judiciales. Pero sí que no se secuestren los autos.

Para registrar los datos, la jueza creó una casilla de correo a la que se puede escribir. Es la dirección accioncolectivavw@gmail.com

De acuerdo a lo resuelto por la Jueza Fabiana Martinelli, la medida responde a la necesidad de contar con un espacio con mayor capacidad, de modo que ingrese la mayor cantidad de interesados a la audiencia y a la superposición de la fecha inicial (4 de marzo) con los festejos vendimiales en Mendoza.

A principios de febrero, y en una resolución inédita para nuestra provincia, Martinelli, que integra el GeJuAs en lo Civil N°1, resolvió tramitar como "acción colectiva" todas las demandas presentadas por planes de ahorro de Volkswagen Argentina. Para ese entonces, eran más de 200 las demandas presentadas de forma particular por quienes habían contratado ese círculo de ahorro previo para comprar autos de aquella marca en la provincia.