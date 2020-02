Los médicos le hacen el primer paro a Suarez

A casi dos meses de gestión, el gobernador Rodolfo Suarez tendrá que enfrentar su primer paro. En un año donde la cláusula gatillo desaparecerá, la tensión con los gremios no parece ser óptima.

Este martes, la Asociación de Profesionales de la Salud (Ampros), en asamblea y con mandato firmado por la mayoría de los prestadores, se decidió realizar un paro sin asistencia a los lugares de trabajo, para el viernes 7 y sábado 8 de febrero.

La asamblea de los prestadores de salud en Ampros.

Desde el gremio indicaron que en los servicios más críticos de la salud pública, como terapia intensiva, guardia, unidad coronaria, neonatología, salud mental, ETI o ex OALES los porfesionales, unos 2.000, están como prestadores y con contratos de locación.

Claudia Iturbe, secretaria adjunta de Ampros, comentó a MDZ que desde hace cinco años vienen reclamando. "Desde hace 5 años que estamos comunicados pero no hay ninguna solución. Hay que aclarar que esta gestión lo ha heredado, pero ellos son una continuidad de la anterior. No quieren reconocer que el Estado tiene profesionales de la salud en negro. Es gravísimo, hoy están y mañana no. La gente pierde el tratamiento", comentó.

"No da estabilidad, seguridad, protección, es tercerizar la salud pública y eso es muy grave", indicó Iturbe.

Además, indicó que el Poder Ejecutivo no es el único responsable, sino también el Poder Legislativo: "Los responsables son también los legisladores. Son ellos los que no tienen que aprobar la ley de Presupuesto si incluye las prestaciones en el sector porque son ilegales. Y no aprueba los cargos de los profesionales".

A principio de febrero, el Gobierno aún no ha llamado a las negociaciones paritarias para este 2020, pero no es el único sector. La asamblea realizada en Ampros.

Por otro lado, garantizaron la atención mínima en cumplimiento con la Ley 25.877 donde se detalla que los servicios esenciales serán cubiertos mediante el personal de planta permanente no afectado a la medida, quien garantizará las guardias mínimas y resguardará la atención de la salud de la población.

Iturbe añadió que "se trata de profesionales que no reciben aportes jubilatorios, ART, obra social, ni antigüedad. No pueden acceder a ascensos en su carrera, no tienen vacaciones ni perciben aumentos equivalentes al resto de la población sanitaria, no gozan de descansos, licencias por enfermedad ni protección por maternidad".

Por último, afirmó que están abiertos al diálogo y pueden llevar a asamblea dar marcha atrás con la medida si realmente hay una propuesta ante el reclamo.