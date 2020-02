Polémica en Lavalle por la licencia del intendente Righi

El intendente de Lavalle, Roberto Righi, acaba de solicitar 149 días de licencia al Concejo Deliberante del departamento. El jefe del Ejecutivo municipal se tomaría las vacaciones a partir del 10 de este mes.

Sin embargo, en su entorno aclararon que no hará uso de ese extenso periodo de descanso. La ex diputada peronista Carina Segovia, quien ahora es concejal del PJ y podría ser elegida como presidenta del Concejo Deliberante a fin de mes, señaló que se trata solamente de un trámite formal que hace Righi para no perder el derecho adquirido.

"A los intendentes se les aplica la misma ley de licencias que al resto de los empleados públicos. Si no se pide las licencias, las pierde para el futuro. Nunca se toma los días que le corresponden y está pidiendo las licencias suspendidas viejas, más la de 2018 y la de 2019", explicó Segovia.

"No se va tomar en su totalidad los días ni va a cobrar la licencia, se va solamente una semana fuera de la provincia y vuelve a trabajar el 1 de marzo para abrir las sesiones ordinarias (del Concejo Deliberante)", aseguró Segovia.

"El día de mañana, si deja de ser intendente y vuelve a ser un empleado raso, se puede tomar esos días si los necesita", agregó la concejal. Y añadió que Righi es un empleado municipal con antigüedad a quien (según se lee en su pedido) le corresponden 35 días de vacaciones al año.

También dijo la concejal que en el pedido de licencia se aclarará que Righi "puede volver en cualquier momento" a la intendencia.

Eso, por ahora, no está escrito. El pedido de Righi es del 30 de enero y se tratará en la sesión de mañana del Deliberante. Allí los justicialistas son mayoría: la bancada del PJ tiene cinco integrantes de un total de 10.

La solicitud del intendente ha generado una polémica, ya que algunos opositores consideran que es "un mamarracho" que el intendente pida tener los beneficios de un simple empleado municipal.

Según se lee en el expediente 1320/2020, Righi ha dejado de tomarse muchas licencias en los últimos años y ahora, en virtud de la ley provincial 5811 (determina el régimen de licencias de los empleados públicos) tiene el derecho de solicitarlas.

A partir de que entre de licencia, la intendencia quedará a cargo del actual presidente del Concejo Deliberante, Julián Gallardo.

Righi es el intendente más veterano de Mendoza: está al frente del municipio desde 2001.

El dirigente batalló contra la enmienda constitucional de Alfredo Cornejo que limitaba los mandatos en los municipios. Ganó esa pelea junto a los otros intendentes del PJ que iban por otra reelección y luego consiguió en las urnas el objetivo de quedarse cuatro años más en el poder.