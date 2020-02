Los jueces rebeldes no asistirán al acto de inicio del año en tribunales

Los 30 jueces civiles que se rebelaron contra una acordada de la Corte informaron este miércoles que todavía no hay una solución al conflicto y que por ello no asistirán al acto de apertura del año judicial, que se realizará mañana en la sala de actos de tribunales.

La medida fue anunciada a través de un comunicado en el que destacaron que aún no han recibido "respuesta satisfactoria alguna respecto de los conflictos generados por la implementación inconsulta de la Acordada 29489, la que entendemos pone en serio peligro el sistema de la oralidad, como así también la gestión judicial asociada en nuestro fuero".

Los magistrados además invitaron a adherir al faltazo a "los señores jueces y personal de la justicia de Mendoza, a la Asociación de Magistrados y el Colegio de Abogados".

La totalidad de los magistrados que componen los tribunales de Gestión Judicial Asociada (Gejuas) de la primera circunscripción están en pie de guerra contra la Corte debido a una acordada que establece el desplazamiento del personal que conforma los Gejuas (unas 60 personas) a los juzgados de familia.

La semana pasada tuvieron reuniones en bloque con el presidente de la Corte, Jorge Nanclares; con la mayoría de sus ministros y con el ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez; en búsqueda de una solución. Nanclares inició una instancia de diálogo con los magistrados y hoy estaba previsto que el problema se tratara en el plenario del alto tribunal.

Pero este encuentro de los siete ministros que componen la Corte no tenía buen pronóstico. Sucede que la mitad de sus miembros está a favor de sostener la acordada y la otra mitad no. Y hubo enojo puertas adentro porque Nanclares ofreció a los jueces un acuerdo que no había discutido antes con el resto de la Corte.

En concreto, hasta ahora, el ofrecimiento a los jueces civiles ha sido suspender el traslado de los prosecretarios de los Gejuas. También propuso Nanclares habilitar una comisión para la reforma. Sin embargo, los magistrados quieren mantener "todos los equipos de trabajo" de los juzgados civiles.

En este contexto, elevaron un pedido de informes para que se transparente la cantidad de relatores y secretarios que trabajan para los jueces de Corte y pidieron que se haga una reingeniería integral del personal de la Justicia.

Además, presentaron un recurso para que la Corte derogue la acordada 29489.

El anuncio de que faltarán al evento de mañana no es menor. La apertura del año judicial es uno de los actos institucionales más importantes de la provincia. Brinda un discurso el gobernador y el presidente de la Corte hace su balance y da proyecciones sobre el estado de la Justicia.