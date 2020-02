Alberto a su gabinete: "¿Había una convención de pelotudos?"

No hay dudas de que al presidente Alberto Fernández no le pareció oportuna la declaración de su jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, respecto al congelamiento de las tarifas. Cafiero había asegurado en una entrevista radial que a mitad de año se termina el congelamiento y al otro día el presidente salió a aclarar que no es un tema que esté en agenda. Pero más allá de ese cruce el enojo lo habría exteriorizado en el grupo de Whatsapp que tiene con sus ministros.

Según cuenta el periodista Horacio Verbitsky en su sitio El Cohete a la Luna, Alberto llevaba días en silencio en ese grupo. Por eso sorprendió el doble el tono de su reaparición. “¿Qué pasa aquí, había una convención de pelotudos y yo no me enteré?”, disparó.

El enojo del presidente no solo tuvo como origen los dichos de Cafiero sobre las tarifas, sino que también se suman otras declaraciones de ministros como el ministro de Transporte Mario Meoni que dijo que el boleto de colectivo debería costar un dólar o el ministro de Educación Nicolás Trotta poniendo el tema cláusula gatillo en la mesa cuando nadie lo había mencionado.

Alberto Fernández: “¿Qué pasa aquí, había una convención de pelotudos y yo no me enteré?”, en un mensaje remitido al WhatsApp de los ministros, exigiendo que practicaran una abstinencia estricta, sin declaraciones por diez días. https://t.co/6xRVZ5sxpb — Ariel Garbarz (@GarbarzAriel) February 23, 2020

En concreto, al presidente parece preocuparle la liviandad con la que sus funcionarios se manejan en los medios de comunicación y las consecuencias que luego tienen sus declaraciones.