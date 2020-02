Ulpiano Suarez: "Pido respeto, no le hagan daño a los mendocinos"

Desde hace varios días una cadena que circula por Whatsapp y Facebook ha preocupado al intendente capitalino. Es que la misma propone una protesta por el fracking, a realizarse el viernes 21, en el marco de la Vendimia de la Ciudad.

En comunicación telefónica con MDZ, consultado por este tema, Ulpiano Suarez tildó a estos grupos de "antidemocráticos" y expresó que le hacen un "tremendo daño a los propios mendocinos".

"Si hay gente que tiene pensado manifestarse de una manera prepotente, me gustaría que entiendan que esta fiesta vendimial no me pertenece. No es un festejo de Ulpiano Suarez. La celebración que se vivirá en el parque Cívico es la Fiesta de la Vendimia de las vecinas y vecinos de la ciudad. Son miles y miles de personas que año a año la disfrutan con alegría y entusiasmo. Será una fiesta en la que habrá un homenaje al pueblo trabajador, justamente desde esta Ciudad capital internacional del vino hablaremos de quienes lo hacen posible", expresó el intendente.

"Le quiero pedir a los organizadores de esta marcha que por favor respeten la fiesta y al pueblo. Que reflexionen. No es la fiesta de un intendente. Pido respeto en honor a la buena convivencia de los habitantes de la Ciudad. Esta actitud está en nuestra cultura, y se manifiesta en el trato cordial, en la cantidad de turistas recibidos, y más", siguió Ulpiano.

"El acto artístico será hermoso. El trabajo que se está haciendo es impresionante. Son unos 380 artistas los que se lucirán. Además con orgullo cuento que es una vendimia inclusiva, porque en escena estarán 50 personas con discapacidad, y los artistas han aprendido lengua de señas. Por esto y mucho más, pido que no se avasalle a los ciudadanos que quieren disfrutar de la celebración", solicitó.

"Lo vengo diciendo en varias entrevistas: en estos flyers y cadenas hablan de presionar, de aprovechar que habrá turistas, de prohibir... esto no tiene que ver con nuestro ADN mendocino. Es de una gran inmadurez democrática", aseguró.

"En el sistema democrático están perfectamente identificados los lugares hacia donde peticionar y las formas en que debe hacerse. Pueden ir a la Justicia -incluso el tema está judicializado- o a la Legislatura. No nos hacen bien estos arranques antidemocráticos".

"Las vendimias departamentales se colman de turistas. Nosotros además tenemos preparado todo el predio para el disfrute. Sería tristísimo que cualquier celebración de la agenda vendimial se empañe por este tipo de manifestaciones".

Para Suarez, "es fundamental respetar los derechos de todos, no solo los de algunos. Boicotear la vendimia es boicotear al turismo, y al trabajo y empleo de muchos mendocinos", cerró Ulpiano.