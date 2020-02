María José Sanz: "La Cámpora se llevó puesto a Emir Félix"

La maratónica sesión para tratar el Presupuesto 2020 se extendió hasta horas de la madrugada y finalmente el oficialismo no consiguió las dos terceras partes para aprobar el endeudamiento de caso 220 millones de dólares que había solicitado el gobernador Rodolfo Suarez. Para una diputada radical, el peronismo votó en contra del endeudamiento porque "la interna peronista se llevó puestos a los intendentes".

Así lo expresó durante su alocución la diputada María José Sanz quien sostuvo que a los intendentes del PJ "se les río en la cara Buenos Aires y el senador Ilardo (Lucas)". La legisladora destacó que si bien los intendentes fueron elegidos por los ciudadanos, tuvieron que acatar órdenes que llegaron desde la Casa Rosada. "Yo en San Rafael tengo un buen intendente que siempre nos gana y nos gana bien. Y en San Rafael al intendente Emir Félix Ilardo lo atropelló. ¡La Cámpora se lo llevó puesto!", exclamó.

"La interna no solo se llevó puesto a los intendentes. Se llevó puesto a los mendocinos que menos tienen, a los que necesitan las obras", sentenció.

Rápidamente, el jefe del bloque del Frente Todos, Germán Gómez, pidió el uso de la palabra para negar las acusaciones de Sanz y aclaró que el endeudamiento no se aprueba porque "el presupuesto no reúne las condiciones". "Es una barbaridad que diga eso porque no ha sido así", aseveró respecto a las acusaciones sobre las diferencias internas del justicialismo.

"Es evidente que se lo llevó puestos la interna porque tienen la necesidad de contestar", retrucó la diputada ante la intervención del jefe de bloque del peronismo.

Pero el cruce no quedó allí. La diputada Cristina Pérez también le dedicó un párrafo a María José Sanz. "Le iba a contestar a la diputada Sanz: no se metan con la interna porque no hay. No se metan con nosotros porque la verdad, como dijo el general Perón, somos como los gatos. Cuando parece que nos estamos peleando, nos estamos reproduciendo", advirtió. "Tenemos un gobierno nacional y no nos mandan. Pero si creemos que tenemos que consensuar políticas", finalizó.