Salud: un nuevo paro y los profesionales, siguen contratados

Los reclamos de los empleados estatales que no ven con optimismo como será el 2020 en material salarial, calienta el caldero cada vez más. Pero otros aspectos laborales también son cuestionados por los gremios que los representan y que hablan de años de atraso.

Se viene un nuevo paro de 48 horas en la salud mendocina, por parte de los prestadores que buscan un blanqueo de su situación. Desde el domingo y hasta el martes próximo, los médicos no asistirán a sus lugares de trabajo en reclamo a la negativa del Gobierno de contratarlos.

Desde la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros) ya realizaron un paro de actividades el viernes 7 y el sábado 8 de febrero en lo que fue la primer medida de fuerza en la gestión de Rodolfo Suarez. Unas horas después el Ejecutivo centró su foco en el acatamiento que aseguró fue del 1%, pero ninguna novedad de la situación laboral.

Los sectores que están más afectados son terapia intensiva, guardia, unidad coronaria, neonatología, salud mental, ETI o ex OALES, donde los profesionales, unos 2.000, están como prestadores y con contratos de locación, es decir, no son de planta permanente. "Los responsables son también los legisladores. Son ellos los que no tienen que aprobar la ley de Presupuesto si incluye las prestaciones en el sector porque son ilegales. Y no aprueba los cargos de los profesionales", señaló Claudia Iturbe, secretaria adjunta de Ampros, a MDZ.

Este martes, en Casa de Gobierno, la ministra de Salud, Ana María Nadal, recibió a los delegados gremiales quienes le plantearon que los 300 cargos propuestos por el Ejecutivo para concursar, pasaran en forma interina hasta tanto se concretase esta normativa. Es decir, que fueran ocupados por los prestadores bajo esa modalidad, para darles un marco legal a estos profesionales. Pero indicaron que Nadal le dijo que fue una “decisión política” no blanquearlos.

Este miércoles se destrabaría el Presupuesto 2020 donde la discusión central es el endeudamiento, pero de los pase a planta de los profesionales no hay novedades.

Sin cobrar

Por otra parte, los trabajadores del programa Equipos Comunitarios anunciaron un paro por tiempo indeterminado sin asistencia a los lugares de trabajo, a partir del martes 22 desde las 0, por falta de pago de los haberes de enero. Daniel Jiménez, secretario gremial de Ampros aseguró que "esta modalidad precarizante se repite desde hace muchos años: una parte del salario de los médicos comunitarios lo aporta Nación y otro, la Provincia”.

Mendoza ha sido la única provincia que a través de acuerdos paritarios pasó a planta a los profesionales incluidos hasta 2014. "A través de la constitución de cohortes han convertido a este sistema en una fábrica de mano de obra barata, desvalorizando la tarea de quienes trabajan más cerca de la comunidad. Concretamente, nos referimos a los profesionales que desempeñan tareas en Centros de Salud alejados de los grandes efectores urbanos, es decir, en lugares inhóspitos, brindando soluciones concretas a la población más vulnerable”, concluyó Claudia Iturbe, secretaria adjunta de Ampros.