La masía: así es el coqueto hotel de Vandenbroele en Mendoza

Alejandro Vandenbroele quedó bien parado tras haber sido testigo protegido y tener una condena menor por los delitos relacionados con la corrupción de los que fue acusado. Signado como "testaferro" del ex vicepresidente Amado Boudou, era titular de la empresa "The Old Fund", usada como máscara para cobrar asesoramientos y para quedarse con la empresa Ciccone Calcográfica.

Vandenbroele ahora tiene una vida de "empresario hotelero" en Mendoza, gestionando el "petit hotel La Masía, en Chacras de Coria. Parte de los fondos de los que dispuso para el negocio habrían venido del Estado a través de las asignaciones dinerarias del Programa de Testigos Protegidos, de donde habría cobrado al menos 1,5 millones de pesos para reinsertarse.

El empresario, que originalmente fue denunciado por su ex esposa Laura Muñoz, aseguró que el hotel no es hotel, sino una posada. Y que recibió plata de familiares para el emprendimiento, sin desmentir los aportes estatales.

“Los que ingresan al Programa sufren una serie de restricciones muy severas en su vida. Uno deja de tener la vida como la conocía antes, tiene restricciones sociales, familiares y laborales. Uno ya no puede desempeñar tarea alguna y entonces el Programa prevé una asignación económica para paliar esas restricciones. También hay una asignación económica para una reinserción laboral”, explicó a Infobae.

El lugar está catalogado como un "petit hotel" y la habitación tiene un costo de unos $4250 por noche.

"Nadie me pagó"

En una ronda por varios medios de Buenos Aires, Vandenbroele comentó que su declaración como arrepentido "no fue pagada por nadie". Primero en Infobae y luego en TN, indicó que “alquiló” la posada “La Masia” con aportes de su familia. Pero se negó a revelar cifras concretas ni los detalles de la operación. “Yo alquilé una propiedad que hacía las veces de vivienda, ya estaba acondicionada como posada”, contó.

“Mañana nos vamos a presentar en los expedientes y luego vamos a dar las explicaciones ante la Justicia", adelantó a Infobae.

“Cuando yo ingreso al Programa de Protección de Testigos, a instancias del juez de la causa, que era el doctor Lijo, nadie me ofrece dinero para decir lo dije, para efectuar mi declaración, mi declaración que hice en el marco de la causa Ciccone y la declaración que hice ante el fiscal fue libre, no fue coaccionada y no fue pagada por nadie”, dijo Vandenbroele.