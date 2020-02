Para el PRO, la prioridad es "mantener la unidad" de Juntos por el Cambio

El vicepresidente del PRO, Federico Angelini, aseguró que "el primer objetivo" del partido es mantener la unidad de Juntos por el Cambio para "volver al poder en 2023", mostrándose a favor de "sumar sectores" como el justicialismo cordobés, y afirmó que Mauricio Macri "va a ser fundamental" para ganar las próximas elecciones presidenciales, aunque "hay que ver en qué lugar, y eso lo decidirá él".

Asimismo, sostuvo que Macri es el líder de la oposición "puesto por más de 10 millones de argentinos", a la vez sostuvo que la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal "va a ser muy importante" para el "crecimiento del espacio" y manifestó que el actual jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta "no está pensando" en proyectarse a nivel nacional.

“El primer objetivo es mantener la unidad de Juntos para el Cambio; eso es clave si queremos ganar en el 2021 y volver al poder en el 2023. El PRO tiene la obligación de defender a ese 41 por ciento que acompañó al ex presidente Macri, que le hubiera gustado que vuelva a ser presidente, pero lo puso claramente como líder de la oposición”, sostuvo el diputado santafesino en una entrevista con la agencia de noticias Télam.

Respecto a las intenciones de Rodríguez Larreta para la carrera electoral del 2023, en la que hoy analistas lo sitúan como uno de los potenciales candidatos presidenciales y disputándose ese lugar al ex gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo, Angelini argumentó: Creo que hoy Horacio tiene el enorme desafío de gobernar el distrito de la ciudad de Buenos Aires, y yo veo que va a tener un rol muy importante en la unidad de Juntos por el Cambio junto con los gobernadores del radicalismo, pero en su cabeza, al menos de acá al 2021, no está pensando una proyección nacional”.

Otra figura que suena fuerte aunque para las elecciones legislativas del 2021 es la ex gobernadora Vidal, que ya suena para encabezar la lista de legisladores nacionales por la provincia de Buenos Aires. Sobre esa posibilidad, Angelini indicó que “ella va a ser muy importante en 2021 para el crecimiento de nuestro espacio tanto en provincia, que a lo mejor no nos fue tan bien en 2019, como también para 2023, para que Juntos por el Cambio esté claramente bien posicionado”.

En cuanto a las posibilidades de sumar integrantes a la mayor coalición opositora, el vicepresidente del PRO consideró que en Juntos por el Cambio “tenemos que tener la capacidad de ser más amplios para sumar sectores que hoy no están, y no estuvieron en octubre del año pasado”. En ese sentido, mencionó a “sectores del justicialismo del interior del país que no se van a ver reflejados con el Frente de Todos o el kirchnerismo”, como el peronismo de Córdoba: “Yo estoy seguro que el gobernador (Juan) Schiaretti no está contento con lo que le hicieron a la zona productiva de Córdoba, ni con la quita de recursos extraordinarios a los cordobeses, o a los santafesinos o a los entrerrianos”.