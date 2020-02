José Luis Gioja quiere mayor unidad en el peronismo

El diputado y presidente del Partido Justicialista (PJ) nacional, José Luis Gioja, instó este sábado a todos los sectores del peronismo a participar de las elecciones internas para renovar la conducción partidaria con una lista que represente la unidad lograda en el Frente de Todos.



Gioja sostuvo que "en la nueva conducción tienen que ingresar todos los sectores del peronismo que ahora no están incluidos, porque se logró la unidad y abrimos las puertas del PJ de par en par para todos".



De la actual conducción del PJ nacional conformada en 2016 no participa el kirchnerismo ni el Frente Renovador de Sergio Massa, por lo que Gioja les recordó a todos los sectores del peronismo que el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner "están pidiendo que la unidad sea la bandera principal, después de la celeste y blanca".



Sobre la posibilidad que continúe al frente del PJ, el legislador sanjuanino manifestó: "Siempre estoy dispuesto a aceptar lo que me pidan mis compañeros. Todavía tengo ganas".



Respecto a la tradición justicialista que indica que el presidente de la Nación debe ser el jefe del partido, Gioja manifestó: "No lo he charlado con él. Pero si Alberto cree que debe ser así, me parece excelente".



A la hora de analizar la situación del PJ en las provincias, Gioja marcó una diferencia entre el partido nacional y los distritos porque "la internas provinciales están más complejas", ya que -por ejemplo- en San Juan hay algunas diferencias de conceptos entre el presidente del partido local -el gobernador Sergio Uñac- y otros grupos. Eso lo estamos discutiendo porque queremos bregar por la unidad".



El ex gobernador sanjuanino afirmó: "El Partido Justicialista está activo con encuentros permanentes con sus comisiones especiales que fueron coordinadas durante el año pasado por (el ministro de Salud) Ginés González García y ahora hay reuniones con los distintos ministros y sus equipos técnicos para intercambiar ideas para solucionar los problemas de la gente".



El Consejo Nacional partidario se reunirá el miércoles 19, a las 15, en la sede de Matheu 130, en el barrio porteño de Balvanera, para convocar al congreso partidario para la primera o segunda semana de marzo, con el objetivo de iniciar el proceso electoral para renovar autoridades, ya que los actuales mandatos vencen en mayo.