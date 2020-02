Funcionario reconoció que Abed le pidió contratar a la hija de Montero

Sin ningún pudor el titular de la Dirección de Comunicación Institucional del Senado, Ariel Ortíz, reconoció que el vicegobernador Mario Abed le sugirió que contratara a la hija de Laura Montero, Luciana Balbi. Incluso, afirmó que no le parece un dato trascendente porque "todos estamos en algún lugar porque conocemos a alguien o tenemos algún vínculo".

Así lo manifestó Ortíz en diálogo con el programa Sonría, lo estamos filmando de MDZ Radio. "No imaginé esta repercusión porque Mendoza es una provincia chica y todos tienen que ver algo con alguien", sostuvo en relación a la designación de Balbi para que se haga cargo de la radio que creó su madre, Laura Montero.

El nuevo edificio de la Legislatura se construyó durante la gestión de Montero como vicegobernadora y contemplaba un espacio en el segundo subsuelo para la creación de una radio. Incluso llamaron a licitación para la compra de equipos para poner al aire la señal legislativa. Lo curioso es que se da la casualidad de que la responsable de esa radio será la hija de Montero.

Al respecto, Ortiz admitió que fue una sugerencia de Mario Abed y no descartó que se trate de un pedido de la propia Montero. "Fue una sugerencia de Abed contratarla. Nos pareció la más adecuada, más allá de que no descarto que puede haber existido una conversación entre Abed y Montero", manifestó el responsable del área.

Balbi es licenciada en Comunicación y trabajaba en Brasil

"Puede haber existido una charla. No lo descarto y no me parece malo. Abed me dijo ¿cuál es el problema? Evaluamos y nos pareció la persona ideal para trabajar", adhirió. Pero al mismo tiempo, intentó dejar claro que Balbi es una persona formada y capacitada para cumplir el rol que se le asigna y que desde que se sumó al equipo se ha mostrado como alguien muy responsable. "Es una persona capacitada, no dije la más capacitada. Hay muchos que han hecho llegar sus expectativas de trabajo a la Legislatura pero ella tiene experiencia, está preparada y ha trabajado en comunicación política. Por eso forma parte del proyecto de comunicación del área. Hay mucho trabajo y ella todos los días está a las ocho de la mañana trabajando", puntualizó.

"La radio es un proyecto que comenzó hace muchos años. Hace poco tiempo Enacom dio una frecuencia para que emita su señal. En la gestión anterior se compró una parte de los equipamientos de transmisión. Nos queda montaje, sistema de audio e instalación que va a funcionar en segundo subsuelo de la Legislatura. Es una herramienta para acercar a la ciudadanía lo que se hace en la Legislatura", finalizó.