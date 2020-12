Dos de los tres senadores por Mendoza votarán a favor del aborto

La senadora nacional por el radicalismo mendocino, Pamela Verasay, se convirtió en la primera legisladora de la oposición en expresar su apoyo al proyecto de interrupción legal del embarazo, durante la sesión especial que se lleva a cabo esta tarde en la Cámara alta.

Los senadores mendocinos votarán divididos. Verasay y Anabel Fernández Sagasti (PJ) a favor, y Julio Cobos (UCR) en contra.



"Comparto que las mujeres no deben ir presas cada vez que deciden abortar", afirmó Verasay, quien fue la octava oradora de la jornada, cuando ya se llevaban dos horas de discusión.



De esta manera, la compañera de bancada de Cobos anticipó su voto a favor del proyecto impulsado por el oficialismo.



La senadora destacó que "la mujer, cuando decide abortar, no enfrenta un momento fácil" sino "muy duro e íntimo" y agregó que "nadie quiere abortos".



Verasay recordó que en 2018, cuando el proyecto fue rechazado en el Senado, no hizo desaparecer el aborto.



"Bajo el mismo lema de salvemos las dos vidas, que es lo que refleja nuestra norma y que refleja una premisa falsa de embarazo deseado, hace que las prácticas clandestinas sigan existiendo", sentenció.



La senadora agregó que "nadie tiene que verse afectado por esta norma, porque a nada lo obliga" y que "el precio por sostener las ideologías no puede ser a costa de la vida de las mujeres".



"Debemos dar un paso para tener una sociedad mejor, más honesta, menos hipócrita y más igualitaria", finalizó.